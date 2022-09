Novo USB é anunciado com o dobro da velocidade para enviar dados

O consórcio que administra a tecnologia USB anunciou as especificações do novo padrão USB4 2.0. A nova tecnologia poderá atingir velocidade de até 80 GB/s usando os atuais cabos USB-C, o que é o dobro do USB4 1.0, anunciado em 2019 e que atinge velocidade de até 40 GB/s. O novo padrão será retrocompatível com as gerações anteriores (até o USB 2.0) e com o Thunderbolt 3. A divulgação ocorreu na semana passada, mas os detalhes da novidade serão revelados em um evento para desenvolvedores em novembro de 2022.