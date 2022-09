Nubank traz mais transparência sobre seus rendimentos no app; entenda

O Nubank anunciou nesta terça-feira (13) que seu aplicativo oferecerá mais informações sobre os ganhos com proventos aos seus clientes. Agora, no app do banco digital, disponível para Android e iPhone (iOS), será possível visualizar quanto um fundo pagou de rendimento, em qual frequência, quais os ativos de renda variável que pagam provento, e ainda algumas outras informações relevantes. De acordo com a fintech, o recurso será liberado de forma gradual aos correntistas a partir dessa semana.