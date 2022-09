O que abre e fecha no 7 de setembro? Google Maps te ajuda a descobrir

O feriado de 7 de setembro, que celebra a Independência do Brasil, pode mudar bastante a dinâmica das cidades durante esta quarta-feira. Com o dia festivo, apresentações especiais são feitas em diferentes localidades, o que pode gerar interrupções no trânsito e interdição de ruas. Para fugir de possíveis engarrafamentos e garantir um bom dia, é possível usar algumas funções úteis do Google Maps para entender o que pode mudar pela cidade. No app, disponível para iPhone ( iOS ) e Android , também é possível conferir alterações nos horários de funcionamento de estabelecimentos e restaurantes. A seguir, veja cinco recursos do aplicativo que podem ser úteis para feriados.

1. Descobrir horário de funcionamento

O Google Maps permite descobrir o horário de funcionamento de diversos locais pela cidade, desde parques até estabelecimentos como restaurantes, quiosques ou serviços gerais. Para isso, pesquise pelo nome do local na barra superior do app do Google Maps. Depois, selecione o estabelecimento desejado. Agora o processo é bem simples: arraste a tela de informações para cima e mantenha na aba "Geral". Note que há uma listagem dos dias da semana, com horário de funcionamento completo.

Caso as informações estejam desatualizadas — ou tenham apenas a indicação de que o feriado pode alterar o horário de funcionamento — vale ligar para o estabelecimento antes de se deslocar, para não perder a viagem. Normalmente o app do Maps também adiciona as informações de contato para facilitar esse processo. Para isso, acesse a aba de "Sobre" e pressione o número de telefone disponível, ou toque no botão de "Ligar".

2. Verificar a movimentação nos estabelecimentos

Outra ferramenta prática para quem não quer se deslocar a toa é verificar se o estabelecimento está cheio ou não. O Google Maps identifica se o ambiente está mais movimentado do que o normal e ainda indica os horários de pico — organizados por dia de semana — para que consiga se planejar na visita. Para acessar a ferramenta, busque pelo nome do local que deseja visitar na barra de pesquisas do Google Maps. Em seguida, acesse a aba "Geral" e role a tela para baixo até a categoria de "Horários de Pico".

É possível personalizar a análise por dia da semana e ainda conferir em tempo real a movimentação do espaço. Note que, no exemplo, o local tem mais pessoas do que o normal - e isso vale também durante os feriados.

3. Verificar se há ruas bloqueadas

O Google comprou a Waze em 2013 e isso acabou otimizando — e muito — o seu serviço de trânsito no app do Maps. Por isso, no feriado, o usuário pode ter uma ideia das ruas que podem estar interditadas por conta de desfiles das celebrações de 7 de setembro. Para fazer isso, digite o nome da rua ou região na barra de pesquisas do Maps. Normalmente as ruas bloqueadas são sinalizadas em vermelho com um ícone de interrupção da via.

Porém, nem sempre o aplicativo mostra com antecedência — e de forma atualizada. Por isso, vale conferir no próprio dia do evento, para ter uma ideia mais clara de quais vias estarão abertas para o trânsito. Sabe-se que, no feriado de independência, as forças armadas costumam fazer desfiles nas diferentes cidades brasileiras.

Por fim, uma última dica é usar o Maps em conjunto com o Waze — já que o app oferece comentários colaborativos em tempo real dos próprios usuários. Assim, é possível ter acesso ao máximo de informações, da forma mais atualizada possível.

4. Encontrar estacionamentos próximos

Para quem está de carro, o Maps também é uma mão na roda. É possível pesquisar por estabelecimentos por perto — ou em determinado local — e adicionar a rota até o local diretamente pelo Maps. Para isso, digite "Estacionamento" na barra de busca e aguardar o resultado no mapa. Direcione para a região que deseja visitar — ou que está atualmente. Note que os estacionamentos são indicados por um ícone vermelho de "P".

O usuário pode ainda aplicar um dos atalhos de filtros que aparecem no topo da tela, para mostrar apenas os locais "Abertos Agora", por exemplo. Também estão disponíveis filtros para ordenar por "Distância" — ao invés de "Relevância — exibindo apenas as opções mais próximas do endereço atual.

5. Descobrir rotas de transporte público

Para completar, quem está indo de ônibus ou metrô pode encontrar sugestões de transporte diretamente pelo Google Maps. O processo é bem rápido: primeiro, adicione na barra de buscas o endereço de destino e selecione o local entre os resultados. Em seguida, role a tela para baixo mantendo na aba de "Geral". Note que há a categoria de "Transporte público por perto". Nessa lista são exibidas as linhas mais próximas do local atual do usuário — para chegar de forma mais rápida.

Ao selecionar uma das linhas, o usuário consegue ter acesso à rota de deslocamento, desde o local de origem até o destino. Certifique-se de marcar o item de "transporte público", indicado por um ônibus no topo da tela, para ter acesso ao percurso correto. O aplicativo vai retornar com as linhas públicas disponíveis e as indicações de passo a passo para chegar até o local.

Uma dica é usar em conjunto ao aplicativo do Moovit. Ele fornece informações em tempo real dos horários de ônibus e linhas de metrô para ajudar no deslocamento da cidade. Assim o usuário consegue se planejar ainda melhor para chegar a tempo no passeio do feriado. Vale lembrar que algumas linhas reduzem o volume de carros ou trens durante feriados ou domingos.

Com informações do Suporte Google

