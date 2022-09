O que é octa-core? Entenda termo visto na ficha técnica do celular

O termo costuma ser acompanhado de outros elementos, como as velocidades traduzidas em Gigahertz (GHz), também conhecidas como clock – o que pode deixar a definição ainda mais confusa. Nas linhas abaixo o TechTudo esmiúça a funcionalidade de um chip octa-core dentro do seu smartphone para dar fim às dúvidas na hora da compra.

Se formos pela etimologia da palavra, “octa” representa o número oito (enquanto quantidade) e “core” pode ser traduzido como núcleo. Assim, um processador octa-core é um chip composto por oito núcleos, cada qual destinado a melhorar um funcionamento dentro do celular. O processador é considerado o cérebro do smartphone, responsável por manter os aplicativos rodando sem travamentos e, até mesmo, ajudar na economia de bateria durante o uso do aparelho.

Enquanto o processador é um componente de hardware, o núcleo é um elemento encontrado dentro dele, feito para ler e executar as instruções enviadas pelos apps e pelo sistema. A distância entre os terminais dos transistores que compõe a tecnologia é medida em nanômetros (nm), escala usada para determinar as dimensões no interior de qualquer microchip, em que a menor quantidade de nanômetros pode ser um indicativo de um melhor desempenho do celular.