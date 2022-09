O que é prioridade no Instagram? Entenda rótulo que aparece no Direct

Nos últimos dias, alguns usuários notaram uma etiqueta de "prioridade" no Direct do Instagram . O rótulo aparece automaticamente abaixo do nome de perfis selecionados na aba de mensagens, sinalizando os contatos com quem o usuário teve mais interações, como mensagens ou curtidas trocadas. Dados do Google Trends indicam que as buscas pelo termo "prioridade Instagram" começaram a despontar em maio, mês em que a novidade provavelmente começou a aparecer para alguns usuários, e atingiram pico entre os dias 24 e 30 de julho. A etiqueta faz parte de um teste, conforme confirmou o Instagram ao TechTudo , e ainda não está disponível para todos.

“Estamos testando um novo recurso nas DMs para criadores de conteúdo e contas comerciais que classifica determinadas mensagens como 'prioritárias'. Isso está sendo testado com um pequeno grupo de pessoas e empresas”, disse um porta-voz da Meta ao TechTudo. A empresa não revelou, entretanto, quando e se planeja expandir o recurso para todas as contas. A seguir, entenda por que aparece prioridade no Instagram e se há como colocar o rótulo em outros perfis.

1 de 3 Rótulo "Prioridade" começou a aparecer em conversas do Direct do Instagram; entenda — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo Rótulo "Prioridade" começou a aparecer em conversas do Direct do Instagram; entenda — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

Como funciona a etiqueta "prioridade"?

Prioridade, no Direct do Instagram, é um rótulo que define os usuários com os quais você teve mais interações. Com base em dados como mensagens e curtidas trocadas e posts comentados, o algoritmo da rede social seleciona os perfis com os quais você mais interagiu e adiciona a etiqueta abaixo do nome dessas pessoas.

A etiqueta só pode ser visualizada pelo dono do Direct e, até o momento, não pode ser removida ou alterada. Ainda assim, o rótulo não traz grandes mudanças na usabilidade do aplicativo, sendo uma mudança mais visual.

2 de 3 Rótulo "Prioridade" aparece abaixo de certos contatos na caixa de entrada do Direct do Instagram — Foto: Reprodução/Twitter Rótulo "Prioridade" aparece abaixo de certos contatos na caixa de entrada do Direct do Instagram — Foto: Reprodução/Twitter

A atualização, que pegou os usuários de surpresa, trouxe muitas dúvidas. Nas últimas semanas, termos como “o que significa prioridade no Instagram?” ou “por que aparece prioridade no Instagram?” estiveram em alta no Google Trends e no Twitter.

Muitos questionam, por exemplo, quais critérios são utilizados pela rede social para definir quem é prioridade no Direct.

O recurso não foi bem recebido por todos os usuários. Além de não entenderem os critérios de classificação do Instagram, alguns reclamaram por não terem autonomia sobre a adição da etiqueta aos contatos do Direct.

Como colocar prioridade no Instagram?

Como ainda está em fase de testes, o recurso não está disponível para uso do público geral. Também não se sabe se há a possibilidade de desativar o rótulo. Entretanto, uma coisa que pode ser feita é verificar se seu aplicativo está atualizado na Google Play Store, caso seu celular seja Android, ou na App Store, caso seja iPhone (iOS).

Se a loja de aplicativos mostrar o botão “Atualizar” abaixo do Instagram, toque para fazer o update. Feito isso, retorne ao app. Se a função não aparecer, significa que sua conta ainda não recebeu o recurso.

3 de 3 Certifique-se de que o aplicativo do Instagram está atualizado — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Certifique-se de que o aplicativo do Instagram está atualizado — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Caso o botão de “Atualizar” não esteja disponível, significa que a versão do Instagram instalada no seu celular já é a atual. Nesse caso, basta esperar até que a função seja liberada para a sua conta.

