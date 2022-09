Odyssey OLED G8: Samsung lança poderoso monitor gamer na IFA 2022

A Samsung anunciou o monitor gamer Odyssey OLED G8, que apresenta tempo de resposta de 0,1 ms. Ele representa um décimo do usual 1 ms oferecido pela maioria das telas rápidas. Em conjunto com a taxa de atualização de 175 Hz, a característica coloca o dispositivo como potencialmente um dos melhores da categoria. Construído com design ultrafino, o display OLED de 34 polegadas tem resolução de 3440 x 1440, algo entre o QHD e 4K.