Outer Wilds e Metal: Hellsinger são destaques nos lançamentos da semana

Outer Wilds e Metal: Hellsinger são os destaques da semana de lançamentos. O primeiro ganha a versão para os consoles de nova geração do game de exploração espacial e o segundo é um animado tiroteio hardcore no ritmo do heavy metal. Eles são acompanhados ainda pelas corridas de supermotos em SBK 22, o calmo jogo de aventura focado em narrativa Wayward Strand, o fantástico mundo do jogo de plataforma Little Orpheus e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como datas, preços e plataformas em que estão disponíveis.

Outer Wilds - 15 de setembro - PS5 e XBSX/S

Lançado originalmente em 2019, Outer Wilds é um jogo de aventura e quebra-cabeça que foi aclamado por jogadores e crítica, vencedor de vários prêmios pelo seu design único. No game usuários assumem o papel de um astronauta que habita um sistema solar preso em um looping de tempo enquanto exploram ruínas de uma antiga civilização e tentam desvendar o mistério sobre seu desaparecimento. A estrutura aberta do jogo torna possível visitar vários planetas diferentes, com paisagens, regras e quebra-cabeças próprios. As versões para os consoles da nova geração oferecem uma taxa de quadros maior a 60 FPS e serão um upgrade gratuito para usuários que já possuem o jogo.

Outer Wilds está disponível para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) por R$ 103,90 e para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 92,45. O jogo está disponível também nos serviços de assinatura PS Plus Extra e Xbox Game Pass. Uma versão para Nintendo Switch está planejada ainda para esse ano.

Metal: Hellsinger - 15 de setembro - PS5, XBSX/S e PC

Uma incomum combinação de gêneros espera por jogadores em Metal: Hellsinger, um game de tiro FPS rítmico com músicas de heavy metal. No controle da personagem Enigmata, parte humana, parte demônio, jogadores irão atravessar vários mundos diferentes dentro do inferno enquanto enfrentam hordas de monstros e buscam vingança contra a Juíza Vermelha. A jogabilidade valoriza tanto a mira quanto a capacidade de atacar no ritmo de músicas originais cantadas por ícones do metal como Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Randy Blythe (Lamb of God) e mais.

Metal: Hellsinger está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 214,90, para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 147,45 e para PC pela loja digital Steam. Em todas as plataformas há um demo disponível para experimentar o jogo. O game chegará também ao Xbox Game Pass em seu lançamento.

SBK 22 - 15 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Após um período sem novos títulos, SBK 22 traz o jogo oficial do campeonato WorldSBK, ou Superbike World Championship, categoria de corrida dedicada a motos modificadas. O jogo traz 24 pilotos oficiais e 12 pistas ao redor do mundo para jogar sozinho ou com amigos online no novo modo multijogador. As motos podem ser personalizadas em diversos aspectos, como escolhas de suspensão, melhorias no motor, quantidade de combustível e tipo de pneu para cada ocasião.

SBK 22 está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One a partir de R$ 214,90 e para PC, pela loja digital Steam.

Wayward Strand - 15 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Neste jogo focado em narrativa, a história acompanha uma jovem chamada Casey Beaumaris que passa um final de semana no hospital aéreo onde sua mãe trabalha durante suas férias de verão de 1978. Casey pretende escrever um artigo para o jornal de sua escola sobre os pacientes do local e para isso precisará descobrir mais sobre suas vidas ao falar com eles, com os funcionários ou espionar suas conversas. Cada personagem tem sua própria rotina e interações com os outros que acontecem independente do jogador estar lá ou não, então é preciso decidir como passar o seu tempo. Wayward Strand está disponível por R$ 74,95 para o Nintendo Switch.

Little Orpheus - 13 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Inicialmente lançado para o Apple Arcade no iPhone (iOS), Little Orpheus é um jogo de plataforma com uma grande variedade de ambientes e situações inspirados por filmes como Flash Gordon, Sinbad e A Terra que o Tempo Esqueceu. Durante o período da Guerra Fria, em 1962, quando a NASA tentava enviar um homem para a Lua, o cosmonauta soviético Ivan Ivanovich é enviado na direção contrária em uma missão para explorar o centro da Terra.

Ivan retorna três anos depois sem sua cápsula de exploração movida a energia nuclear, a Little Orpheus, e se vê obrigado a contar a fantástica história de onde esteve e como salvou o mundo para o mal-humorado general Yurkovoi. Little Orpheus está disponível para Nintendo Switch por R$ 77,45.

You Suck At Parking - 14 de setembro - XBSX/S, XB e PC

Um diferente jogo de corrida e física, You Suck At Parking desafia jogadores a atravessarem 100 fases de pistas de obstáculos enquanto tentam levar seu carro para uma sonhada vaga de estacionamento. Com frases de efeito como "O único jogo onde o objetivo é parar", o game apresenta uma pitada de humor em meio a fases repletas de objetos absurdos como marretas, minas explosivas, teletransportes e mais. Há também suporte para multiplayer com até oito pessoas através de 50 fases.

You Suck at Parking está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 74,95 e para PC, pela loja digital Steam. O jogo também está incluso no Xbox Game Pass sem custos extras.

ScourgeBringer - 13 de setembro - And e iOS

O game de ação com elementos rogue ScourgeBringer ganhou uma versão mobile que traz controles adaptados para tela de toque. No controle de Khyra, a guerreira mais habilidosa de seu clã, jogadores explorarão um complexo dominado por máquinas antigas em um mundo pós-apocalíptico onde uma entidade misteriosa quase destruiu toda a raça humana. ScourgeBringer está disponível para iPhone (iOS) por R$ 39,90

XIII - 13 de setembro - SW

Um clássico cult dos jogos de FPS, XIII retornou em 2020 com um remake para PS4, Xbox One e PC com visuais atualizados e agora chega também ao Nintendo Switch. O jogo conta a história de um homem sem memória marcado com uma tatuagem escrito "XIII", o número 13 em algorismos romanos, enquanto uma conspiração que tenta derrubar o governo dos Estados Unidos o persegue.

Um dos elementos mais marcantes do título é seu visual em cel-shading que simula as páginas de uma história em quadrinhos. No console da Nintendo, o game rodará a uma taxa de quadros de 30 FPS e haverá também suporte a multiplayer em tela dividida para até quatro pessoas.

Bear and Breakfast - 15 de setembro - SW

Já lançado anteriormente no PC, Bear and Breakfast é um jogo de simulação em que usuários precisam cuidar de uma pousada para turistas e agradá-los para tentar manter seu negócio enquanto lidam com uma peculiaridade, o fato do anfitrião ser um urso. Além de cuidar do local, decorar os quartos e oferecer serviços aos hóspedes é preciso também explorar a floresta ao redor da pousada para desvendar seus mistérios e completar missões que oferecem itens de recompensa para seu estabelecimento. Bear and Breakfast está disponível para Nintendo Switch por R$ 37,99.

Return to Monkey Island - 17 de setembro - SW e PC

O famoso pirata Guybrush Threepwood está de volta após muitos anos terem se passado desde sua última aventura. Frustrado por não ter encontrado o Segredo da Ilha dos Macacos, ele irá partir em uma nova jornada que trará a conclusão da famosa série com o retorno de um dos criadores, Ron Gilbert. A jogabilidade clássica de apontar e clicar também retornará com o humor característico da série enquanto fãs revisitarão antigos locais com um novo visual. Return to Monkey Island está disponível para Nintendo Switch e PC pela loja digital Steam por R$ 64,95.