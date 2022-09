Pesquisa revela quais são os melhores emojis para usar em flertes; veja

Uma pesquisa feita pela Adobe descobriu quais são os melhores - e os piores - emojis para usar durante paqueras. Em seu "Relatório de Tendências de Emojis dos EUA em 2022", que foi divulgado nesta última terça-feira (13), a empresa dona do Photoshop revelou que as carinhas 😘, 🥰 e 😍 tornam as pessoas mais "amáveis" em flertes. Já as vilãs do romance, por sua vez, seriam 💩, 😠 e 🍆 — esta última muito famosa por seu duplo sentido com conotação sexual . O documento revelou ainda alguns hábitos sobre saúde mental e uso de emojis. Confira nas próximas linhas.

O relatório é fruto de uma pesquisa feita com 5 mil usuários frequentes de emojis nos Estados Unidos, e foi realizado entre março e abril deste ano. Entre os entrevistados, 91% declararam que as figuras facilitam em sua expressão no ambiente digital, enquanto 88% disseram ser mais provável ter empatia por alguém se a pessoa usar um emoji.

De maneira geral, a pesquisa mostra que os usuários de emojis se sentem mais confortáveis e engajados em comunicações que envolvam essas carinhas - pelo menos em comparação com as que não têm. A grande maioria (91%) disse que usa as figuras para dar leveza às conversas, e metade admitiu que tem mais chances de responder a mensagens com emojis.

Uma parcela significativa (73%) dos entrevistados acha que pessoas que usam emojis são mais legais, amigáveis e engraçadas do que as que não usam. Esse ambiente agradável é o provável responsável por 60% dos entrevistados terem afirmado que o uso de emojis melhorou sua saúde mental. Para 68% dos interrogados, deixar a conversa mais divertida é a principal razão para enviar pictogramas.

Nos Estados Unidos, os emojis mais populares são 😂, 👍, ❤️, 🤣 e 😢, nessa ordem. A combinação favorita, por sua vez, é: 🤣😂(número 1), 🥰😘(número 2) e 😘❤(número 3).

Emojis e vida amorosa

O estudo demonstrou que os emojis estão fortemente presentes na vida amorosa contemporânea — e essa presença vai muito além dos caracteres certos e errados. Entre as pessoas que responderam ao questionário da Adobe, 72% disseram que usam as carinhas em conversas com pessoas em que estejam interessadas romanticamente.

Ainda, 59% da amostra são mais propensos a usar emoji nos chats com fins de paquera do que em outros tipos de interações. Na geração Z, 58% são mais dispostos a procurarem um segundo ou terceiro encontro com alguém que use emoji para se comunicar - percentual que cai para 54% entre millenials.

Uma fração importante dos membros da geração Z (38%) diz ainda que não procurariam relacionamento sério ou de longo prazo com pessoas que não usassem emojis. Nessa faixa etária, 32% já terminaram ou já foram "chutados" de um relacionamento com alguém usando um emoji.

Emojis no ambiente de trabalho

O crescimento do trabalho remoto é um dos fatores que ajudou na popularização dos emojis também em conversas profissionais. Mais da metade dos entrevistados (53%) constatou que passou a mandar mais emojis nas comunicações de trabalho nos últimos 12 meses, e a maioria (71%) declarou usar as carinhas nesse ambiente.

A credibilidade dos colegas de trabalho aumenta com o uso de emojis para 59% dos entrevistados. Do total, 69% afirmaram que o hábito afeta positivamente a simpatia, e 63% se sentem mais conectados à equipe e à empresa quando os colegas empregam as carinhas nas conversas.

"Um dos desafios do trabalho híbrido é que pode ser mais difícil interpretar a comunicação escrita de nossos colegas de trabalho sem essa interação cara a cara. Emojis são uma ótima maneira de mitigar possíveis mal-entendidos, analisa Kamile Demir, cientista da computação da Adobe e representante da empresa no subcomitê de emoji da Unicode.

Não é apenas no relacionamento interpessoal que os emojis parecem ajudar. A pesquisa mostra ainda que 79% das pessoas disseram que as imagens ajudam a compartilhar ideias rapidamente; 62% acham que o uso de emojis torna a tomada de decisões da equipe mais eficiente; e 58% acreditam que a prática aumenta sua criatividade no trabalho.

"Os emojis dão às pessoas os recursos de que precisam para se expressarem e mostrarem suas emoções, seja nas redes sociais ou em aplicativos de mensagens. Eles permitem que as pessoas transmitam mais do que apenas palavras em uma tela e se conectem mais profundamente com os outros”, conclui Demir.

A pesquisa da Adobe consistiu em um questionário online com tempo de preenchimento de 20 minutos. O formulário foi submetido a 5 mil usuários frequentes de emoji distribuídos pelos Estados Unidos, com uma amostra adicional de 500 usuários em cada um dos cinco estados: Califórnia, Flórida, Illinois, Nova York e Texas.

Adobe

