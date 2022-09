Piloto ameaça cancelar voo após onda de nudes enviados por celular

Um piloto da Southwest Airlines, uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, ameaçou cancelar a decolagem de um voo caso os passageiros não parassem de enviar fotos nuas – os famosos nudes – por meio do AirDrop , ferramenta exclusiva da Apple para iPhone e outros dispositivos. O fato curioso aconteceu em um avião que tinha como destino a cidade de Cabo San Lucas, no México. A chuva de nudes não solicitados foi tão grande que até o comandante da aeronave recebeu as imagens íntimas.

Frustrado com a situação, o piloto apelou para que os nudes via AirDrop parassem. Ele ameaçou retornar com a aeronave ao portão de embarque de embarque caso a solicitação não fosse atendida. “Suas férias serão arruinadas”, falou o piloto. O pedido viralizou nesta semana no TikTok.

2 de 2 Piloto e passageiros de voo receberam nudes indesejados através do AirDrop — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Piloto e passageiros de voo receberam nudes indesejados através do AirDrop — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

O vídeo ganhou a web por meio de um usuário do TikTok identificado como Teighlor Marsalis (@teighmars). Nele é possível ouvir a “bronca” do piloto. “É o seguinte… se isso continuar enquanto estivermos no chão, vou ter que voltar para o portão, todo mundo vai ter que sair, seremos obrigados a envolver a segurança e suas férias serão arruinadas. Então seja lá o que for essa coisa do AirDrop aqui, parem de enviar esses nudes e vamos levá-los ao Cabo”, disse o piloto.

A pessoa que fez e divulgou o registro do piloto contou ao portal Insider que o pedido do piloto aconteceu após um passageiro reclamar com os comissários sobre o recebimento de nudes não solicitados.

O que disse a companhia

A companhia aérea confirmou o ocorrido em um comunicado enviado ao site especializado Gizmodo. Em nota, a empresa afirma que “a segurança e o bem-estar dos clientes e funcionários é a maior prioridade da equipe Southwest Airlines em todos os momentos”. Também diz que, quando os funcionários “identificam potenciais problemas” durante o voo, eles são orientados a tomar algumas medidas para “apoiar o conforto dos passageiros”.

O que é AirDrop

O recurso que irritou o piloto do voo para o México é uma ferramenta presente em dispositivos Apple e serve para a transferência rápida de arquivos entre os produtos da gigante de Cupertino. Não é necessário estar conectado à internet para usar o AirDrop. É possível ainda configurar as preferências de visibilidade para que o dispositivo fique disponível apenas para aparelhos Apple conhecidos.