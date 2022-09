Pix do Itaú fora do ar? Usuários relatam falha no serviço de transferência

O Pix do Banco Itaú está fora do ar nesta quinta-feira (29). Segundo relatos no Twitter, o recurso de transferência apresenta problemas e usuários não conseguem enviar ou receber quantias, sendo direcionados para uma tela com a seguinte mensagem: "Transação não concluída. Não foi possível carregar as informações". Os testes foram realizados em celulares Android e iPhone (iOS). Em paralelo, o Pix do Nubank também está fora do ar nesta manhã. O Downdetector registrou um pico de 169 notificações às 10h31 (horário de Brasília).