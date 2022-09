PK XD tem atualização de aniversário com novas ilhas e criação de conteúdo

PK XD celebra seu terceiro aniversário este ano com o lançamento da sua atualização PK XD Next Level, completamente remodelada e com novidades. A partir desta sexta-feira (9), o popular game da Afterverse ganhará um mapa com novas ilhas e uma ferramenta de criação de conteúdo chamada PK XD Builder, para que usuários possam criar suas próprias experiências. PK XD está disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone ( iOS ), e conta com uma versão para PC em fase de testes no site oficial.

O mapa do jogo será todo remodelado com a adição de novas ilhas com funções específicas. Usuários poderão visitar locais como a Ilha da Diversão, onde serão realizados os grandes eventos, a Ilha dos Minigames, para jogar com seus amigos, e a Ilha das Casas, onde estarão as moradias e os outros jogadores. Haverá também a Ilha das Compras, em que ficarão disponíveis as lojas premium e as lojas de lootboxes (caixa surpresa). Segundo o diretor de produto do PK XD Bruno Masi, o novo mapa criará uma experiência mias organizada e divertida.

Uma das maiores novidades é o PK XD Builder, uma ferramenta que permitirá que usuários criem experiências e as compartilhem com outros jogadores, mesmo quando estiverem offline. Será possível escolher entre várias opções de terreno e editá-los, assim como já era possível com as casas, além de usar móveis interativos para criar minigames e interpretação de papéis. As experiências criadas ficarão disponíveis em uma grande torre central na Ilha das Casas e as mais populares ganharão destaque no jogo.

