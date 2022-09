Playoffs do Valorant Champions 2022: como assistir aos jogos da LOUD

A LOUD estará nos playoffs do Valorant Champions 2022, torneio mundial do FPS da Riot Games . A vaga foi confirmada após vitória por 2–0 sobre a ZETA DIVISION , do Japão, na última quarta-feira (7). A jornada da equipe brasileira na fase eliminatória começa já nesta sexta-feira (9) às 11h, no horário oficial de Brasília, com um duelo contra a equipe chilena da Leviatán. É possível assistir aos jogos da última fase do mundial nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube . Veja, a seguir, os principais destaques da fase de grupos e o calendário completo do Champions.

1 de 3 LOUD começa sua campanha nos playoffs do Valorant Champions 2022 nesta sexta-feira (9) — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD começa sua campanha nos playoffs do Valorant Champions 2022 nesta sexta-feira (9) — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Fase de grupos

A primeira fase do Valorant Champions 2022 separou as 16 equipes participantes em quatro grupos. Além da LOUD, a FURIA Esports também representava o Brasil no mundial. Infelizmente, os Panteras não conseguiram a classificação pelo Grupo D e foram eliminados após derrotas para a DRX, da Coreia do Sul, e para a Fnatic, da Europa. Enquanto isso, a LOUD estreou no Grupo B com vitória sobre a ZETA DIVISION, perdeu para a OpTic Gaming na primeira chance de ir aos playoffs e voltou a derrotar a ZETA em uma série ainda mais tranquila para carimbar o passaporte à próxima fase ao lado da OpTic.

No Grupo A, a Leviatán conquistou a liderança de forma convincente, com duas vitórias por 2–0 contra Team Liquid e Paper Rex. A segunda vaga do grupo ficou para a Team Liquid, que passou pela EDward Gaming e depois pela Paper Rex para seguir viva na competição. Pelo Grupo C, XSET e FunPlus Phoenix superaram KRÜ Esports e XERXIA, e ficaram com as duas vagas do grupo. Por fim, DRX liderou o Grupo D, enquanto a Fnatic assegurou sua vaga com vitória sobre a 100 Thieves nesta quinta-feira (8) na última série da fase de grupos.

2 de 3 Líder do Grupo A, Leviatán será a primeira rival da LOUD nos playoffs — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games Líder do Grupo A, Leviatán será a primeira rival da LOUD nos playoffs — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games

Formato dos playoffs

As oito equipes classificadas foram colocadas em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e inferior. As partidas da primeira rodada serão realizadas entre as líderes dos grupos contra as equipes que avançaram na segunda colocação. A maior parte dos confrontos seguirá em séries melhores de três partidas (MD3). A exceção ficará somente para a final da chave inferior e para a grande final, ambas sendo definidas em séries melhores de cinco partidas (MD5).

3 de 3 Chave dos playoffs do Valorant Champions 2022 — Foto: Reprodução/Valorant Esports BR Chave dos playoffs do Valorant Champions 2022 — Foto: Reprodução/Valorant Esports BR

Calendário

Sexta-feira, 9 de setembro

11h – LOUD x Leviatán

x Leviatán 14h – DRX x FunPlus Phoenix

Sábado, 10 de setembro

11h – OpTic Gaming x Team Liquid

14h – XSET x Fnatic

Domingo, 11 de setembro

11h – Rodada 1 da Chave Inferior

14h – Rodada 1 da Chave Inferior

Segunda-feira, 12 de setembro

11h – Semifinal 1 da Chave Superior

14h – Semifinal 2 da Chave Superior

Terça-feira, 13 de setembro

11h – Quartas de final 1 da Chave Inferior

14h – Quartas de final 2 da Chave Inferior

Sexta-feira, 16 de setembro

11h – Final da Chave Superior

14h – Semifinal da Chave Inferior

Sábado, 17 de setembro

11h – Final da Chave Inferior

Domingo, 18 de setembro

11h – Grande Final