Prime Gaming: Fallout 76 e Shadow of War são os jogos grátis de outubro

A Amazon revelou nesta quinta-feira (29) os sete jogos que ficarão grátis em outubro no Amazon Prime Gaming . O serviço oferece Fallout 76 e Middle-Earth: Shadow of War como destaques, com Total War: Warhammer II , Hero's Hour, Horace, Glass Masquerade e Loom completando a lista. Os jogos ficam disponíveis para resgate a partir deste sábado (1) e, uma vez resgatados, ficam na biblioteca para sempre.

Fallout 76 traz os perigos e a sobrevivência do mundo pós-nuclear — Foto: Divulgação/Bethesda

Vale destacar que a assinatura do Amazon Prime custa R$ 14,90 ao mês ou R$ 119 por ano, com a opção de um teste gratuito por 30 dias. Assinantes Prime tem como benefícios, além do Prime Gaming, acesso ao catálogo do Amazon Prime Video e Amazon Prime Music, e uma inscrição mensal na Twitch. A seguir, saiba mais sobre os jogos grátis de outubro.

Fallout 76

Desenvolvido pela Bethesda Softworks e publicado pela Bethesda Game Studios em 2018, Fallout 76 é situado 25 anos após as quedas das bombas. O personagem do jogador é um dos integrantes do Refúgio, um grupo de pessoas escolhidas entre os melhores e mais brilhantes membros dos EUA, que emergem em um cenário pós-nuclear no ano de 2102. Sozinho ou em grupo, os jogadores devem explorar e sobreviver aos perigos do mundo deste FPS e RPG para realizar missões, construir suas bases e recolher recursos.

Middle-earth: Shadow of War

Sequência de Middle-Earth: Shadow of Mordor, o RPG de ação e fantasia desenvolvido pela Monolith Productions foi lançado em 2017 e trouxe todo clima épico do seu antecessor. Agora, os jogadores tem a missão de forjar um novo Anel do Poder, conquistar fortalezas em grandes batalhas e dominar Mordor com o próprio exército de orcs. Outro destaque de Shadow of War é o Sistema Nêmesis, que cria histórias únicas para cada inimigo e seguidor no game.

Total War: Warhammer II

Warhammer II, um dos lançamentos da vindoura franquia Total War, foi desenvolvido pela Creative Assembly e publicado pela SEGA em 2017. A trama traz o embate entre os elfos nobres, que tentam estabilizar o Vórtice, contra os elfos negros e os Skaven, que cobiçam esta poderosa energia. Warhammer II pode ser jogado solo ou em multiplayer e se divide em duas partes: uma é a campanha baseada em turnos e mundo aberto, e a outra cria intensas batalhas táticas em tempo real e belos cenários.

Hero's Hour

O simpatico RPG de estratégia em turnos é um dos lançamentos de 2022. Os jogadores podem controlar o seu herói, explorar o mundo do game, construir a sua cidade e participar de batalhas frenéticas. Ao todo, o game tem 11 facções e 22 classes de heróis com habilidades especiais únicas e o interessante recurso de geração procedural, garantindo que cada gameplay seja única para o jogador.

Horace

"Feito por um amante de videogames para amantes de videogames". Esta é a definição deste plataforma de ação e aventura desenvolvido por Paul Helman e Sean Scaplehorn. Lançado em 2019, Horace permite que jogadores conheçam um pequeno robô aprendendo sobre a vida e o universo, em uma trama rica e emotiva, e repleta de referências à cultura pop. Outro destaque do game são os gráficos, nostálgicos em especial para os jogadores que viveram a era dos games de 8 e 16 bits.

Glass Masquerade

Direto de 2016, Glass Masquerade usa a inspiração na art déco e nos artesãos de vitrais do século XX para criar quebra-cabeças artísticos e enigmáticos. No game, o jogador precisa combinar obras de vidro ocultas para desvendar relógios e temas exibidos em várias culturas do mundo na "Exibição Tempos Internacionais", que trata-se de uma apresentação eletrônica interativa.

Loom

