Projetor com Android TV: conheça a linha EpiqVision da Epson

A linha de projetores EpiqVision, da Epson , foi anunciada nesta quarta-feira (21) e conta com três modelos com plataforma smart integrada, a Android TV . Todos eles possuem resolução Full HD e compatibilidade com o formato de exibição em 4K . A novidade foi apresentada à imprensa brasileira nesta manhã em um evento que ocorreu em São Paulo e o TechTudo esteve presente para conhecer e realizar os primeiros testes. Os aparelhos, que foram lançados nos Estados Unidos em meados de 2021, chegam ao Brasil com a proposta de investir na reprodução de imagens de grandes formatos através de equipamentos portáteis.

Inclusive, a promessa é que os principais diferenciais dos projetores Epson anunciados sejam justamente a portabilidade, a capacidade de reproduzir telas entre 30 e 300 polegadas e os recursos de conectividade (Wi-Fi, Bluetooth, espelhamento de tela, Chromecast e suporte aos serviços de streaming). Em relação ao som, o modelo premium entrega uma potência de 20 Watts; enquanto os outros dois trazem 5 Watts (versões de entrada e intermediária). Os preços também variam e devem ser vendidos no Brasil por valores que ficam entre R$ 5.999 mil e R$ 19.999 mil.

1 de 4 Projetor com Android TV: conheça a nova linha EpiqVision da Epson — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo Projetor com Android TV: conheça a nova linha EpiqVision da Epson — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo

Projetor 4k: como escolher um modelo e qual é a média de preço? Confira no Fórum do TechTudo

Os projetores são indicados para diferentes tipos de usuários e funcionam tanto para uso doméstico, quando empresarial. Segundo a Epson, toda a nova linha (EpiqVision EF-12, FH-02 e LS-300) tem lâmpadas com vida útil de pelo menos 20 mil horas - utilizando modos econômicos de energia, a durabilidade tende a aumentar.

A seguir, confira os detalhes dos principais diferenciais dos projetores da linha EpiqVision, da Epson.

Modelos da Linha EpiqVision: preços e detalhes

Projetor Epson EpiqVision EF-12

O EF-12 é o modelo mais compacto da linha de projetores e, por isso, é o que tem a portabilidade mais facilitada. Ainda assim, ele pesa pouco mais de 2 Kg - comparado com o Freestyle, projetor da Samsung de 830 g, podemos dizer que ele é um projetor portátil pesado. Assim como os outros dois, a qualidade nativa das imagens é FUll HD com suporte para resolução 4K e seu foco é automático.

2 de 4 O EpiqVision EF-12 possui 17,5 cm de largura, 17,5 de profundidade e 13,5 cm de altura — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo O EpiqVision EF-12 possui 17,5 cm de largura, 17,5 de profundidade e 13,5 cm de altura — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo

O brilho conta com 1000 lúmens em cores e em branco e ele é capaz de projetar imagens entre 30 e 150 polegadas. Foi possível notar durante o evento que, mesmo com a entrada de luzes, a visualização das imagens tem qualidade satisfatória. É possível falar o mesmo do som, que conta com áudio especialmente desenvolvido pela Yamaha e tem potência de 5 W. O preço do projetor Epson EpiqVision EF-12 é de R$ 9.999 mil, sendo ele o segundo mais caro da linha.

Projetor Epson EpiqVision FH-02

O EpiqVision FH-02 da Epson é considerado o projetor de entrada da linha e mantém as mesmas configurações do modelo anterior em relação à qualidade da imagem (Full HD, compatível com 4K). Por ser a opção mais barata, algumas coisas mudam nele: o design (branco e apoiado na horizontal), o áudio (5 W), já que é o único que não contém a tecnologia Yamaha, e o foco, que precisa ser ajustado manualmente.

3 de 4 O EpiqVision FH-02 é o dispositivo de entrada da Epson — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo O EpiqVision FH-02 é o dispositivo de entrada da Epson — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo

Além dessas diferenças, o aparelho conta com brilho de 3.000 lúmens em cores e em branco e a capacidade de projetar telas entre 26 e 300 polegadas. O peso é praticamente o mesmo do EF-12, mas o preço fica um pouco mais acessível: R$ 5.999 mil.

Projetor Epson EpiqVision LS300

O Epson EpiqVision LS300 é o modelo premium da linha, porém a qualidade das imagens projetadas também é a mesma. A versão mais cara dos três aparelhos é muito maior e mais pesada: são 7,5 Kg. Para quem pretende ter o produto em casa, é importante reservar um bom espaço de apoio.

O LS300 custa R$ 19.999 mil e entre as características que fazem o projetor ser bem mais caro estão as configurações: são 3.600 lúmens em cores e em branco e a capacidade de projetar telas de 61 a 120 polegadas em Full HD. O áudio é um dos destaques por também trazer a tecnologia desenvolvida pela Yamaha, mas dessa vez com uma potência de 20 W (dois speakers de 5 W e um subwoofer de 10 W).

4 de 4 Distância ideal de projeção para o LS300 é de 38 cm para 120 polegadas — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo Distância ideal de projeção para o LS300 é de 38 cm para 120 polegadas — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo

Apesar da proposta de trazer projetores portáteis para uso em diferentes cômodos e ambientes, todos os aparelhos devem ser conectados da forma tradicional - direto na tomada -, ou seja, não é possível conectá-los em um power bank, por exemplo.

🎥 The Freestyle: veja todos os detalhes do projetor portátil da Samsung