Promoção da Heineken no WhatsApp é golpe; saiba se proteger

Um novo golpe envolvendo a cervejaria Heineken voltou a circular no WhatsApp desde o início de setembro. A fraude, intitulada Promoção Heineken Oktoberfest 2022, é a versão atualizada de outra veiculada também no mensageiro em meados de 2020, e compartilha um link que, após preenchido, supostamente presentearia o usuário com um frigobar contendo 30 unidades da cerveja. Essa "promoção", no entanto, é falsa e representa um risco para os seus dados - que podem ser roubados via phishing e, então, utilizados por criminosos.

O golpe funciona da seguinte maneira: o usuário recebe um link que promete um frigobar com 30 unidades de Heineken. Para receber o suposto prêmio, é necessário primeiramente responder a um teste. O site para o qual as pessoas são direcionadas simula as cores da paleta da cervejaria, em uma tentativa de passar mais credibilidade, e ainda anuncia que restam poucas unidades do "brinde" para causar sensação de urgência.

1 de 1 Golpe de suposta promoção da Heineken circula no WhatsApp — Foto: Reprodução/TechTudo Golpe de suposta promoção da Heineken circula no WhatsApp — Foto: Reprodução/TechTudo

Depois de fazer o teste, os usuários precisam então compartilhar uma série de dados para "receber" o prêmio. Essa é a parte mais perigosa, porque é a partir disso que os cibercriminosos conseguem acesso às suas informações pessoais - que, posteriormente, podem ser utilizadas para diversos outros tipos de golpe. Na primeira versão da fraude, veiculada em 2020, cerca de 159 mil usuários foram vítimas da falsa promoção.

O TechTudo entrou em contato com a cervejaria para entender se há alguma promoção desse tipo, mas, até fechamento da reportagem, não havia recebido retorno. Porém, em resposta a um usuário no Twitter, a Heineken explicou que "não cria promoções deste tipo", não solicita "dados de forma ativa" e nem "realiza atendimentos por meio do WhatsApp".

No Google Trends, ferramenta que monitora as buscas feitas no Google, houve um aumento súbito nas pesquisas por termos como "promoção da heineken" e "heineken promoção" na última segunda-feira (12). De acordo com o que apontam comentários nas redes sociais, a nova versão do golpe circula desde pelo menos quarta-feira passada (7) no WhatsApp.

Como se proteger de golpes no WhatsApp?

A principal maneira de se proteger de golpes assim no WhatsApp é não abrindo os links e denunciando como spam. Para isso, basta abrir o app, pressionar a mensagem recebida e, então, tocar em "Denunciar". Ainda, caso tenha recebido o conteúdo de algum número desconhecido, uma boa medida é bloquear o remetente em questão.

Outra dica interessante e válida para qualquer link promocional recebido via WhatsApp é checar em sites oficiais se a promoção veiculada realmente existe. Se não encontrar materiais a respeito em fontes confiáveis - como no próprio site da Heineken, por exemplo -, não abra o link nem preencha questionários disponíveis nele.

Além disso, outra ação válida para esses casos é utilizar um verificador de endereços para analisar se um link é golpista ou não - como o do dfndr lab, por exemplo, da PSafe. Para isso, basta entrar em "https://www.psafe.com/dfndr-lab/pt-br/" (sem aspas) e, então, colar na aba disponível o link recebido.

Com informações de Google Trends

