PS4: 10 jogos marcantes e indispensáveis em 2022

O Playstation 4 é um dos videogames mais bem sucedidos da Sony e de toda a indústria. E isso foi possível não apenas em razão da performance de seu hardware, mas, principalmente, por jogos que exploraram o potencial dos gráficos avançados, junto com gameplay fluido e narrativas cativantes. A Americanas traz 10 títulos marcantes do PS4 que são indispensáveis na biblioteca de todo gamer.

Importante dizer que, como o Playstation 5 ainda está longe de chegar ao seu auge, com muitos títulos a serem lançados e franquias ainda não revisitadas, todos esses games podem ser jogados no PS5 - alguns com gráficos ainda mais bonitos e carregamento super rápido.

The Last of Us - Remasterizado

Lançado originalmente para PS3, este jogo de ação e sobrevivência tinha a remasterização de PS4 como versão definitiva - até o estúdio Naughty Dog e a Sony decidirem por um remake para a nova geração, que acaba de chegar às lojas.

De toda forma, a versão remasterizada ou o remake contam a mesma história com muito esmero gráfico e impacto visual. Em um mundo pós-apocalíptico devastado por um vírus que matou a maior parte da população, a sociedade foi desorganizada e ainda viu aparecerem monstros violentos. Você controla Joel, na maior parte do tempo, na tarefa de cruzar parte dos Estados Unidos com a adolescente Ellie, em uma missão que pode trazer alguma esperança de volta ao mundo.

The Last of Us Part II

Depois do primeiro, você precisa jogar a segunda parte, que evolui o gameplay e os gráficos de forma impressionante. A jornada de Joel e Ellie torna-se mais trágica e cada vez mais profunda na violência e na vingança, enquanto alguns grupos tentam se organizar em comunidades protegidas dos monstros criados pelo vírus e outros, apenas em explorar e saquear pessoas inocentes.

Dizer que o segundo título é ainda mais cinematográfico não faz justiça ao que a Naughty Dog realizou aqui. The Last of Us Part II não é cinema: é uma história de ação e sobrevivência em que você não tem controle do que acontece com os personagens e será obrigado/a a lidar com emoções que nem sabia que um jogo podia provocar. É impossível ficar indiferente, com tudo o que acontece aqui. Por tudo isso, foi eleito Jogo do Ano pelo The Game Awards 2020.

Marvel's Spider-Man

É imperdoável ter um console da Sony e nunca ter se balançado pelas ruas de Nova York usando seus lançadores de teia. Nesta aventura do Homem-Aranha para PS4 (que também ganhou uma remasterização para PS5), que inicia um novo universo do herói da Marvel nos games, você é um Peter Parker já com algum tempo de experiência como defensor da vizinhança, mas vai precisar enfrentar diversos vilões clássicos dos quadrinhos, como Dr. Octopus, Rei do Crime, Electro, Rhino e Mister Negative.

Mas também vai ter momentos com Mary Jane, com a tia May, com a Gata Negra e até conhecer seu primeiro pupilo: Miles Morales.

O mundo aberto de Nova York tem as missões principais, para explorar a história, e muitas missões paralelas, para você evoluir suas habilidades e ficar cada vez mais hábil no comando do herói. E mesmo depois de terminar a história, você vai querer voltar a se balançar pelas ruas.

Bloodborne

Primeiro exclusivo para Playstation produzido por Hidetaka Miyazaki, da FromSoftware, o mesmo criador de Elden Ring e da série Souls. No mesmo formato super desafiador, em que você sabe que vai precisar morrer muitas vezes até superar os inimigos, você controla Hunter ao explorar o vilarejo de Yharnam.

O local parece tomado por uma estranha doença que trouxe morte e loucura para a população e transformou as pessoas em seres violentos. O clima de terror, a atmosfera gótica e o combate mais ágil diferenciaram Bloodborne dos outros títulos Souls, como Demon's Souls.

Horizon Zero Dawn

Aloy é uma jovem que cresce à parte de sua comunidade, vivendo com seu pai adotivo em um futuro onde a humanidade parece ter perdido o controle da tecnologia. Enquanto máquinas gigantescas e violentas, muitas em formato de animais, dominam os campos e florestas, as tribos sobrevivem da caça e do plantio, como fazia a humanidade há muitos séculos.

Este RPG de ação e aventura é um dos games de mundo aberto mais envolventes já feitos, com gráficos belíssimos e uma trama misteriosa, com Aloy buscando respostas do que aconteceu com o planeta. No comando da personagem, você evolui suas habilidades, constrói novas armas e aprende até a dominar as máquinas

A Guerrilla Games fez aqui um dos melhores títulos de toda a geração do PS4 e lançou, neste ano, a sequência: Horizon Forbidden West, que se passa meses depois dos eventos de HZD, com as mesmas mecânicas e uma história quase tão surpreendente.

Uncharted 4: A Thief's End

A Naughty Dog, mesmo estúdio de The Last of Us, encerrou a franquia Uncharted (até o momento) com um dos títulos mais elogiados e divertidos da geração. Os jogos combinam ação cinematográfica em terceira pessoa, exploração e diálogos bem-humorados, mas tudo aqui é elevado a um novo nível.

Neste quarto jogo, que foi vencedor de mais de 150 prêmios em seu lançamento, o caçador de tesouros aposentado Nathan Drake é obrigado a retornar ao mundo dos ladrões quando seu irmão reaparece com uma chance de encontrar o tesouro perdido do capitão Henry Avery. Mas não será uma missão fácil, enfrentando outros ladrões, piratas, milionários e muitas armadilhas.

Ratchet & Clank

Não pode faltar um jogo com personagens cativantes, que vão prender crianças e adultos com os controles nas mãos. Nesse reboot da franquia clássica de Playstation, Ratchet é um Lombax mecânico que sonha em se tornar Patrulheiro Espacial. Ao lado do robozinho Clank, eles viajam por mundos cada vez mais malucos e impressionantes para tentar salvar a galáxia de uma ameaça.

Ratchet & Clank explora ao máximo o poder gráfico do PS4 com uma jogabilidade ágil, armas e bugigangas criativas e muito bom humor. Junto do jogo, foi lançada uma animação que complementa a história.

The Witcher 3: Wild Hunt

Vale a pena falar de um título que não é exclusivo de PS4, mas marcou a geração e deve ganhar uma sequência nos próximos anos. O bruxo Geralt de Rívia está em busca de Ciri, uma jovem com poderes misteriosos e que está sendo caçada por diferentes inimigos.

Como um RPG de ação em mundo aberto, The Witcher 3 você pode explorar diversos caminhos para seguir com a história principal, com missões paralelas de diversos tipos e com encontros com monstros variados, além de evoluir as habilidades e os poderes do bruxo.

Red Dead Redemption II

Outro game não exclusivo, mas também entre os mais elogiados dos últimos anos, Red Dead Redemption II recria o velho oeste americano em um enorme mundo aberto com visuais incríveis, para você explorar cavalgando sem pressa, enquanto vê as estações passarem.

Na história, você é Arthur Morgan, membro da gangue de Dutch Van der Linde, e tem a missão de recuperar o prestígio do grupo, ao mesmo tempo em que entende as intrigas entre os ladrões e foge das autoridades das pequenas cidades. A trama se passa antes dos eventos do primeiro jogo.

Vale destacar a inteligência artificial dos personagens não jogáveis (NPCs) que parecem ter vida própria e interagem de forma diferente com você, dependendo de como os aborda ou do seu estado. Manchas de sangue na sua roupa, vindas de um momento violento no passado, vão mudar o jeito que eles o tratam, por exemplo.

God of War

Deixamos o melhor para o final. Neste God of War, reencontramos o deus da guerra Kratos vivendo em algum ponto das terras nórdicas ao lado de seu filho, Atreus. Depois de uma vida de dor e vingança, agora ele precisa satisfazer o último pedido de sua esposa, que acaba de morrer, e levar suas cinzas até a mais alta montanha dos Nove Reinos.

Mas Kratos ao lado de uma criança? Sim. Além do jogo ter redesenhado totalmente as mecânicas da franquia, inclui no violento personagem principal as emoções de ser pai. Além dos gelados cenários nórdicos, o jogo permite explorar alguns dos Nove Reinos e encarar criaturas perigosas pelo caminho.

Para começar, o jogador tem uma nova arma, o machado Leviatã, e o escudo Guardião, enquanto Atreus começa a treinar suas habilidades no arco e flecha - e, talvez, mostrar alguns poderes especiais, sendo filho de um deus.

God of War recebeu o prêmio de Jogo do Ano no The Game Awards 2018 (vencendo Red Dead Redemption II) e ganha uma sequência em novembro, God of War: Ragnarök, que já está em pré-venda.