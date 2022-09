PS5 mais leve tem mudanças internas e deve gastar menos energia

A Austrália recebeu um novo modelo de PlayStation 5 (PS5) com número de série CFI-1200 em agosto, que chamou atenção por ser mais leve. O youtuber Austin Evans publicou um vídeo em que revela quais as mudanças no console da Sony . Apesar de não haver alterações no exterior, o novo PS5 tem uma placa mãe menor, novas medidas de resfriamento e consome 10% menos energia. O modelo de PlayStation 5 (PS5) da série 1200 por enquanto apenas está disponível em lojas australianas e deve ser lançado no Japão em 15 de setembro, ainda sem previsão para o resto do mundo.

No vídeo de Evans, um novo modelo do PS5 série 1200 importado da Austrália é desmontado ao lado de um modelo série 1000 (do lançamento) e da revisão 1100 de 2021 para realizar comparações. A placa mãe da nova versão do console tem aproximadamente duas polegadas a menos, com um dissipador de calor ainda menor e um tubo de resfriamento de cobre. O armazenamento SSD que possuía uma placa de circuito nas versões anteriores, agora tem metal exposto, algo que o youtuber especulou ser para melhor dissipação de calor. Uma desvantagem é que a bateria CMOS que guarda o relógio interno do videogame agora está abaixo de todos os outros componentes, o que dificultaria trocá-la se necessário.

Como já se sabia anteriormente, esta versão é mais leve. O modelo obtido por Evans é o PS5 Digital Edition CFI-1202B sem leitor de disco, que pesa por volta de 3,3 kg em comparação a 3,5 kg do série 1100 e 3,8 Kg da versão 1000 de lançamento. Nos testes realizados pelo youtuber, o console consumia 201 watts durante uma sessão de jogo, uma redução de 20 a 30 watts em relação aos outros modelos. O videogame também produziu o mesmo nível de ruído com seu cooler e o calor gerado parecia ser distribuído de uma forma melhor no teste de temperatura.

