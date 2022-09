PS5: quais são os jogos em alta?

Acaba de comprar o seu Playstation 5 e não sabe qual título merece horas no sofá? Ou está desatualizado das notícias de games e não vem acompanhando os lançamentos? Não se preocupe, o Submarino tem as dicas dos grandes jogos para PS5 que estão em alta no momento e de duas novidades empolgantes que já estão em pré-venda. Veja a seguir.

The Last of Us - Part 1

O estúdio Naughty Dog e a Sony decidiram recriar a aclamada história de Joel e Ellie com todos os recursos e possibilidades da nova geração, mesmo já existindo uma remasterização bem feita do game para PS4. O visual e a jogabilidade foram aperfeiçoados e ficaram mais próximos do que encontramos em The Last of Us - Part II (2020).

Se você nunca jogou The Last of Us, essa é a oportunidade perfeita - e mais impactante visualmente - para entrar em um mundo pós-apocalíptico devastado por um vírus que matou a maior parte da população, desorganizou a sociedade e ainda criou monstros violentos.

Você controla Joel, na maior parte do tempo, na tarefa de cruzar parte dos Estados Unidos com a adolescente Ellie, em uma missão que pode trazer alguma esperança de volta ao mundo. Essa versão ainda inclui o capítulo Left Behind, que foi lançado como extra.

Elden Ring

RPG de ação e fantasia ambientado em um mundo idealizado por Hidetaka Miyazaki, criador de Dark Souls, e por George R.R. Martin, autor de Game of Thrones - As Crônicas de Gelo e Fogo. É um game do "estilo Souls", em que seu personagem explora cenários diversos, encontra novas armas e enfrenta inimigos cada vez mais difíceis, com a certeza de que você vai morrer muitas vezes até conseguir superá-los.

Foi um dos jogos mais elogiados do primeiro semestre. Mesmo mantendo alguns elementos de outros jogos do estúdio From Software, como Demon's Souls (que tem um ótimo remake para PS5), Elden Ring permite criar seu próprio personagem, escolher habilidades e explorar o mundo aberto das Terras Intermédias em busca do poder do Anel Prístino, com ajuda de aliados (incluindo seus amigos online) e tentando decifrar a história desse novo universo nos diálogos e pistas deixadas pelos criadores.

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões

Uma das maiores franquias exclusivas de Playstation, aqui com dois jogos remasterizados, com gráficos aprimorados, resolução 4K ou taxa de até 120 frames por segundo. Uncharted 4: A Thief's End é, sem dúvida, o mais cinematográfico deles, combinando cenas de ação e diálogos bem-humorados do protagonista Nathan Drake - que, recentemente, foi interpretado em versão jovem nas telas por Tom Holland, no filme Uncharted: Fora do Mapa.

No quarto jogo, que foi vencedor de mais de 150 prêmios em seu lançamento, o caçador de tesouros aposentado é obrigado a retornar ao mundo dos ladrões quando seu irmão reaparece com uma chance de encontrar o tesouro perdido do capitão Henry Avery.

O disco traz ainda Uncharted: The Lost Legacy, em que uma antiga parceira de Nathan, Chloe Frazer, é a protagonista. Ela precisa recrutar uma famosa mercenária para recuperar um antigo artefato que tem relação com Ganesha, o deus da sabedoria e da fortuna.

Para quem nunca jogou, os dois jogos são a melhor introdução para as aventuras e as cenas de ação malucas e intensas de Uncharted. Você encontra também o exclusivo de Playstation Uncharted: The Nathan Drake Collection, com os três primeiros games, mas ainda não remasterizados para PS5.

Marvel's Spider-Man Miles Morales - Edição Ultimate

Imperdoável ter um PS5 e não se balançar pelas ruas de Nova York em alta velocidade, usando seus lançadores de teia.

Essa edição Ultimate traz a aventura original do Homem-Aranha para PS4, totalmente remasterizada para a nova geração, e o novo jogo de Miles Morales, o adolescente que também ganha super-poderes aracnídeos e, nesse universo dos games, acaba se tornando uma espécie de pupilo de Peter Parker - até ter de se provar como um herói de verdade.

O PS5 torna possível passear por toda a cidade de Nova York com gráficos lindos, efeitos de reflexos e luzes impressionantes, movimentação dos personagens sem queda na qualidade visual e praticamente nenhuma tela de carregamento.

FIFA 23

A nova edição do jogo de futebol da EA Sports promete mais realismo e visual impressionante para as partidas da Copa do Mundo FIFA com seleções masculinas e femininas, pela primeira vez. O game conta com a tecnologia HyperMotion2, que tem o dobro de capturas de movimentos do mundo real para criar animações de futebol mais reais do que nunca.

FIFA 23 conta com crossplay entre sistemas e diversos modos de jogo, incluindo Ultimate Team, Momentos FUT, Carreira e Volta Football, além de 19 mil atletas, mais de 700 times, 100 estádios e 30 ligas para você selecionar.

FIFA 23 está em pré-venda, com previsão de lançamento para 30 de setembro.

God of War: Ragnarök

Novo capítulo da história épica de Kratos, o deus da guerra, ao lado de seu filho, Atreus. Depois dos acontecimentos do primeiro game, que redesenhou totalmente as mecânicas da franquia e incluiu, para surpresa de todos, as emoções de ser pai no violento personagem principal, vamos reencontrar os dois em meio à profecia descoberta por eles que tem relação com o Ragnarök, o fim dos Nove Reinos.

Além dos cenários nórdicos, o novo jogo promete explorar paisagens de todos os Nove Reinos, enquanto você enfrenta criaturas perigosas com as armas já conhecidas, o machado Leviatã, as Lâminas do Caos e o escudo Guardião. Atreus, ao seu lado, ganha novas habilidades e usa seus poderes para auxiliar na finalização dos inimigos.

Depois de matar um dos filhos de Odin e receber uma visita ameaçadora de Thor, ainda não sabemos quais outros deuses e monstros da mitologia nórdica estarão no caminho de Kratos e Atreus. Em 2018, God of War (o primeiro jogo dessa era nórdica) recebeu o prêmio de Jogo do Ano no The Game Awards.

God of War: Ragnarök está em pré-venda, com previsão de lançamento para 9 de novembro.