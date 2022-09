Quais são os elos de Valorant? Conheça e saiba como funciona a ranqueada

Valorant , FPS da Riot Games para PC, possui um sistema de elos que rege como o usuário joga as partidas ranqueadas. Essas patentes, como costumam aparecer em outros jogos de tiro, são definidas a partir do nível 20, quando o jogador precisa disputar cinco partidas que vão determinar em que patamar vão disputar no competitivo. Depois, os elos são redefinidos em cada Ato, quando são necessários mais três partidas para dar início às ranqueadas da próxima temporada.

Para quem está começando no FPS, esse sistema pode parecer confuso, já que exige algum tempo de jogo para chegar aos duelos mais "sérios". Pensando nisso, o TechTudo explica a seguir o que são os elos e como funciona o sistema de ranqueadas do Valorant. Confira:

O que você precisa saber antes de subir de elo

Após a série de colocação, que define a posição do jogador nas partidas, o usuário recebe 50 pontos de Classificação de Ranqueada (CR), e deve atingir 100 de CR para ser promovido de elo. Por sua vez, o jogador será rebaixado caso perca uma partida com 0 de CR, indo para o elo anterior com 70 de CR.

Essa pontuação é influenciada tanto pelo desempenho nas partidas como por outros fatores, como disparidade do jogo, qualidade das jogadas e até mesmo o elo inicial da partida. Entra nessa classificação ainda a MMR (classificação oculta), que, caso esteja acima do elo, vai render mais CR ao invés de tirar pontos do jogador. Se ambos estiverem no mesmo patamar, ganho e perda serão equivalentes, mas, caso o MMR esteja abaixo do elo, o usuário terá uma perda maior no CR.

Quais são os elos?

Valorant tem nove elos: Ferro, Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante, Ascendente, Imortal e Radiante. Exceto pelo último citado, todos são divididos em três ranks: I, II e III.

A forma de ranqueamento muda, entretanto, no Imortal: para o jogador chegar e subir neste elo, é preciso atingir o limiar necessário, que varia de acordo com a região. No Brasil, ele é de 100 CR para o jogador ser Imortal II, 230 de CR para ser Imortal III, e 340 de CR para chegar ao Radiante. Neste, maior elo do jogo, o player precisa não só atingir o máximo de CR, como estar entre os 500 melhores jogadores da sua região.

Como são definidos os elos em Valorant Elo Rank Ferro Ferro I, II e III Bronze Bronze I, II e III Prata Prata I, II e III Ouro Ouro I, II e III Platina Platina I, II e III Diamante Diamante I, II e III Ascendente Ascendente I, II e III Imortal Imortal II, Imortal II e Radiante Radiante os 500 melhores players da região

Recompensas

Diferente de League of Legends, onde existe um sistema de recompensas baseado no elo do jogador ao final da temporada, o mesmo não acontece em Valorant. No FPS da Riot, a única recompensa que o jogador recebe é um chaveiro de arma baseado no elo mais alto que este conseguiu durante um Episódio.