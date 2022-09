Qual a vida útil de um notebook? Veja dicas para aumentar sua durabilidade

Com alguns cuidados, você pode aumentar muito a vida útil do seu notebook e seu bom funcionamento, mesmo que precise carregá-lo na mochila, no transporte público e em viagens. A Americanas dá as dicas para você cuidar bem do seu computador.

Falando da vida útil de um notebook, em média, um computador de entrada vai funcionar de 3 a 6 anos, enquanto um equipamento intermediário pode trabalhar de cinco a sete anos, sem problemas, se for utilizado com cuidado. Há modelos de perfil mais premium e configurações mais avançadas que chegam a dez anos em pleno funcionamento e ainda com bom valor para revenda.

A conservação e a durabilidade do notebook dependem do usuário, ao mesmo tempo em que as configurações podem passar por atualizações, como a expansão de memória RAM e armazenamento, para que o computador não sofra com lentidão e travamentos.

Invista em uma case e transporte com cuidado

Ainda que tenham sido criados pensando na mobilidade, os notebooks são equipamentos frágeis. Uma pancada pode tirar componentes do lugar e danificar o computador, então, todo cuidado ao transportar.

Invista em uma capa de proteção acolchoada para guardar o notebook em casa e para transportá-lo dentro da sua mochila ou bolsa. Prefira as mochilas com compartimento reforçado e no tamanho correto do seu computador.

No carro ou no transporte público, não deixe sua mochila ou bolsa com o notebook solta no banco, para que uma freada brusca não jogue-o ao piso. E nunca pegue o computador apenas pela tela.

Não deixe o notebook superaquecer

O calor é o maior inimigo do seu notebook. Por isso, evite trabalhar em cima de almofadas ou cobertor. Os tecidos podem bloquear o fluxo de ar sob a máquina, onde os pequenos apoios criam um espaço de ventilação. O superaquecimento provoca travamentos, reduz a vida útil do computador, pode comprometer o hardware e a bateria.

O ideal é sempre trabalhar em uma mesa. Mas também existem apoios e mesinhas especiais para notebook, para trabalhar da cama ou do sofá.

Para o home office, invista em um apoio ou suporte com ventoinhas, para ajudar a baixar a temperatura do equipamento. A maioria funciona com ligação pela entrada USB.

Mantenha a bateria sempre carregada

A medição da bateria de um notebook é feita em ciclos e deixar a carga zerar significa encerrar um ciclo. De acordo com teste realizado pelo site batteryuniversity.com, depois de 300 ciclos de descarga completa, a bateria perde 30% da capacidade.

Então, tente não ficar abaixo dos 20%, para não drenar completamente a bateria. Ao mesmo tempo, para os notebooks mais modernos, evite trabalhar o tempo todo com ele conectado na energia elétrica. As baterias novas não viciam, mas acabam perdendo sua capacidade de forma gradual. Essa é uma forma de não sobrecarregar o componente e manter sua saúde em dia.

Faça as atualizações do sistema

Permita as atualizações regulares do sistema operacional e dos aplicativos instalados. Isso costuma melhorar a performance e manter o notebook funcionando sem bugs.

Configure o seu antivírus para baixar e instalar as atualizações automaticamente e faça varreduras semanais. Aproveite para executar ferramentas como Limpeza de Disco e Desfragmentação, pelo menos, uma vez por mês.

E não deixe de fazer backups regularmente.

Se, depois de algum tempo de uso, seu notebook começar a ficar muito mais lento, avalie a possibilidade de formatá-lo, pesquise para aumentar a memória RAM ou investir na troca do HD por um drive SSD, ou do SSD antigo por um modelo mais moderno.

Crie uma rotina de limpeza para o notebook

É importante criar uma rotina de higienização do seu notebook. Antes de qualquer coisa, desligue o computador e desconecte o cabo de energia. Remova todos os dispositivos conectados, como cartão de memória, adaptadores, etc.

Para a tela, utilize um pano de microfibra ou 100% algodão seco, passando com leveza para tirar a poeira. Para marcas de gordura ou manchas em geral, deixe o pano levemente umedecido com água ou algum produto recomendado, do tipo limpa-telas. Porém, o mais indicado para limpeza é o álcool isopropílico.

Nunca borrife qualquer produto diretamente na tela ou teclado, para que o líquido não escorra para dentro do equipamento. Não use produtos com amônia, que podem deixar a tela opaca. E não use trapos de tecido ou papel higiênico, que podem riscar o display.

Limpe as entradas e saídas de ar, que precisam estar livres para não sobrecarregar os componentes do notebook.

Nunca chacoalhe o notebook de ponta-cabeça para tirar migalhas e sujeiras do teclado. Use um pincel com cerdas macias ou cotonetes entre as teclas e também nas portas. Evite o uso de ar comprimido para fazer essa parte da limpeza, pois ele pode empurrar as sujeiras para dentro do computador.

Mantenha líquidos e alimentos longe do notebook

O notebook custou caro, então não descuide. Evite comer e beber perto do equipamento. Mesmo que não ocorra um acidente grave, como derramar uma xícara de café no computador, migalhas de comida ou gotas de um copo gelado podem cair em aberturas do teclado e danificar componentes.

Faça manutenção preventiva e limpeza interna

Uma vez por ano ou a cada dois anos, você pode levar o seu notebook a uma assistência autorizada para fazer a manutenção preventiva, limpeza interna e do cooler, além da conferência dos cabos e encaixes e verificação da pasta térmica, para que ele continue funcionando perfeitamente por mais tempo.