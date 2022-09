Qual é a diferença entre overclock, clock base e clock turbo?

O clock é um termo que indica a velocidade de processamento de uma CPU , medida em Hertz (Hz). Chips mais recentes contam com dois níveis de frequência: o clock base e o clock turbo, que se alternam de acordo com a demanda do computador. Além disso, ainda há o overclock , que eleva a velocidade do processador para além dos limites de fábrica.

O ponto negativo é que essa prática pode causar sobreaquecimento dos componentes do PC, por isso é indicada apenas para entusiastas no assunto. A seguir, entenda as diferenças entre overclock, clock base e clock turbo.

1 de 5 Entenda a diferença entre clock base, clock boost e overclock nos processadores — Foto: Divulgação/Showmetech Entenda a diferença entre clock base, clock boost e overclock nos processadores — Foto: Divulgação/Showmetech

O que é o clock da CPU?

Antes de mais nada, é importante entender a definição de clock de uma CPU. O clock (ou frequência) mede a quantidade de ciclos que o circuito interno do chip realiza por segundo. Cada um desses ciclos corresponde a um impulso elétrico que altera o estado dos transistores entre ligado e desligado (ou 0 e 1, na representação binária). Isso permite que o computador realize qualquer tipo de tarefa, como gravar dados no HD ou acessar a memória RAM. Tarefas simples podem ser completadas com apenas um ciclo, enquanto as mais complexas exigem vários ciclos.

As CPUs mais modernas contam com velocidade de clock de até 5 GHz, o que significa que, na teoria, ele é capaz de executar até 5 bilhões de ciclos por segundo. Porém, em situações reais, essa medida pode sofrer alterações por diversos fatores, como quantidade de núcleos, a qualidade da pasta térmica e o tipo de ventilação utilizado.

2 de 5 Quanto maior o clock, mais tarefas o PC consegue executar ao mesmo tempo — Foto: Divulgação/Lenovo Quanto maior o clock, mais tarefas o PC consegue executar ao mesmo tempo — Foto: Divulgação/Lenovo

Portanto, ao comparar chips, nem sempre um valor alto do clock significa necessariamente maior desempenho. Processadores mais novos contam com arquiteturas mais eficientes, com melhor gestão dos caches e de tarefas por ciclo. Assim, a performance pode ser melhor mesmo com um clock mais baixo.

O que significa clock base?

Como o próprio nome já entrega, o clock base de um processador é a frequência mínima em que ele opera em condições normais. Em outras palavras, é a velocidade padrão usada pela CPU quando não é muito exigida. Isso significa que tanto o consumo de energia quanto a temperatura do chip se mantêm em patamares bastante seguros.

Para entender melhor: imaginemos que a CPU seja o motor de um carro. O clock base é como se o veículo estivesse em uma estrada a uma velocidade constante. Isso faz com que o consumo de combustível fique estável, assim como a temperatura do motor, o que evita maiores problemas no futuro.

3 de 5 Clock base é o valor padrão de operação do processador — Foto: Adriano Hamaguchi/TechTudo Clock base é o valor padrão de operação do processador — Foto: Adriano Hamaguchi/TechTudo

Porém, é importante ressaltar que o clock base é bem diferente do idle clock, que é o valor que a frequência atinge quando o computador está operando em modo descanso para economizar energia. Nesse caso, o valor é muito mais baixo, já que poucas tarefas são executadas.

O que significa clock turbo?

O clock turbo de um processador é o valor máximo de operações que a CPU é capaz de executar. Esse modo é ativado automaticamente quando necessário, por exemplo, ao rodar um jogo mais pesado ou renderizar um vídeo. A contrapartida é que esse modo gasta mais energia e esquenta os componentes do PC. Por isso, ele não pode ficar ativado 100% do tempo, sob o risco de causar danos permanentes aos componentes.

Usando a mesma analogia anterior, o clock turbo seria a velocidade máxima que um carro consegue atingir. Isso é útil em momentos específicos, como ultrapassagens; porém a contrapartida é um maior consumo de combustível e risco de o motor sobreaquecer.

4 de 5 Aplicativos pesados, como games, podem exigir reforço do clock turbo — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Aplicativos pesados, como games, podem exigir reforço do clock turbo — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Tanto a AMD quanto a Intel contam com essa tecnologia em seus chips, batizados, respectivamente, de Turbo Core e de Turbo Boost. Ambas funcionam de modo semelhante: o processador analisa a quantidade de núcleos e de espaço térmico e aumenta a quantidade de clocks dentro dos níveis considerados seguros. Assim que o aplicativo é encerrado e a demanda por processamento cai, a CPU retorna ao clock base.

O que significa overclock?

O overclock de um processador é o aumento manual de clocks da CPU para além da configuração de fábrica. O overclock geralmente é feito por entusiastas para melhorar a performance geral do PC. Porém, não é qualquer computador que suporta esse tipo de modificação, sendo necessário um sistema de resfriamento avançado com watercoolers e gabinetes refrigerados.

Além disso, é preciso adquirir processadores e placas-mãe compatíveis com overclock. A Intel tem uma série de chips voltada para esse público, cujos modelos terminam com a letra K. Mesmo assim, é preciso ter cautela com o overclock, já que um sobreaquecimento pode causar danos irreversíveis em todo o hardware do computador.

5 de 5 Overclock exige um alto grau de resfriamento do PC — Foto: Divulgação/Maingear Overclock exige um alto grau de resfriamento do PC — Foto: Divulgação/Maingear

Nesse sentido, o overclock é como modificar um carro para que ele alcance velocidades mais altas, para além dos limites criados pelo fabricante. Para quem está atrás de alta performance, é um investimento bastante caro — ao passo que, para o usuário comum, é algo que não vale tanto a pena.

