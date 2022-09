Qual é a diferença entre PS5 e PS5 Digital Edition?

Prestes a completar dois anos de lançamento, o Playstation 5 está chegando ao auge de sua geração, com grandes lançamentos de games, mais e mais títulos de franquias exclusivas e o acesso à nova versão da Playstation Plus. Mas para quem está pesquisando para comprar um console, ainda fica a dúvida: PS5 com disco ou PS5 Digital Edition? A Americanas responde e ajuda você a escolher.

Depois de meses com problemas de reabastecimento de estoques ao redor do mundo, em razão da pandemia de Covid-19 e da crise no fornecimento de chips semicondutores para toda a indústria de eletrônicos, a Sony tranquiliza o consumidor, que já encontra as duas edições do PS5 com mais facilidade no mercado.

E por conta disso tudo, que também ocasionou atrasos no desenvolvimento de jogos por grandes estúdios, os especialistas da área de games apontam que esta pode ser uma geração mais longa, aproveitando a alta performance do console por mais tempo.

E performance é o que não falta. O PS5 é muito mais rápido do que seu antecessor, tanto falando na resposta aos comandos no controle DualSense, como nas telas de inicialização de games e carregamento de novas fases.

PS5 com disco ou Digital Edition?

É importante explicar que o Playstation 5 com leitor de disco e o PS5 Digital Edition contam com a mesma especificação técnica. Ambos têm a CPU AMD Zen 2, de 3,5 GHz, o SSD personalizado de 825 GB super-rápido, processador gráfico de 10,28 Teraflops, em 2,23 GHz e sistema de áudio Tempest Engine, com altíssima fidelidade e qualidade de som.

A principal diferença é mesmo o leitor de mídia física, que está ausente na Digital Edition. Por isso, a edição convencional do PS5 é mais cara do que a Digital Edition, que não possui o leitor de disco.

Por que comprar o PS5 com leitor de disco?

A versão mais cara do Playstation 5 tem a vantagem de carregar games em mídia física, tanto da nova geração, como os jogos de PS4. Assim, quem tem um Playstation 4 não vai ter de abandonar a sua biblioteca.

Com todo o poder de processamento do PS5, a instalação de games de nova geração por mídia física costuma ser mais ágil do que fazer o download de um jogo inteiro.

É legal lembrar que é bastante comum encontrar games de PS5 e PS4 em mídia física em promoção e até mesmo lançamentos da nova geração custando mais barato do que a versão digital da loja do Playstation.

O console com leitor de disco também abre oportunidade para amigos emprestarem e trocarem jogos entre si, ou até mesmo para você vender um game single-player que já terminou ou no qual não tem mais interesse.

Além disso, o PS5 com leitor de disco permite que você execute discos Blu-ray, o que é interessante para quem tem uma coleção de filmes e séries em casa.

Por que escolher o PS5 Digital Edition?

Como dissemos, a principal vantagem do PS5 Digital Edition é o preço. Mesmo com as variações no valor oficial sugerido pela Sony, o console sem drive de disco costuma ser encontrado por valor até R$ 500,00 mais barato do que a edição com leitor de mídia.

Outra vantagem é o design da Digital Edition, que é mais equilibrado, sem a saliência onde fica o leitor de disco. Mesmo com o visual meio alienígena ou futurístico, ele fica mais harmônico, tanto posicionado na vertical como na horizontal. Mas as duas versões podem ficar nas duas posições.

Sem o leitor de mídia, a Digital Edition também é mais leve do que o PS5 completo.

É importante dizer que todos os jogos do PS5 precisam ser 100% instalados no armazenamento SSD do console, para rodarem nas especificações que a Sony determina, com tempos de carregamento muito reduzidos, melhorias gráficas, etc.

E isso vale mesmo que você possua a mídia física do jogo. Então, ter o disco do jogo não significa que você vai economizar espaço no SSD do PS5.

Com preço mais baixo, o PS5 Digital Edition pode ser a melhor opção para quem não possui jogos, filmes e séries em discos físicos e vai apostar em construir sua biblioteca de games de forma digital, comprando títulos na loja Playstation ou assinando a PS Plus.

