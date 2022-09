Quando FIFA 23 Companion App será lançado? Veja funções e como baixar

O Companion App de Fifa 23 permite editar seu time no modo Fifa Ultimate Team no Android e iPhone (iOS) entre outras funções — Foto: Divulgação/Electronic Arts

1 de 2 O Companion App de Fifa 23 permite editar seu time no modo Fifa Ultimate Team no Android e iPhone (iOS) entre outras funções — Foto: Divulgação/Electronic Arts

Assim como o Web App, o Companion App é um aplicativo "companheiro" para FIFA 23, que oferece uma forma para que usuários acessem o modo FIFA Ultimate Team do game mesmo quando estão longe de seus consoles ou PC. Todos os anos a Electronic Arts atualiza os aplicativos em seu site e smartphones para funcionarem com a versão mais recente do game. Para usuários que já possuem o Companion App de FIFA 22 instalado em seus dispositivos Android ou iPhone, não é preciso baixar uma nova versão, ele será atualizado para a versão de 2023 automaticamente.

Através do Companion App, usuários podem fazer login em sua conta da Electronic Arts, editar a escalação de seu time no Ultimate Team e administrar outros detalhes. O App não permite jogar partidas de FIFA 23, mas é possível realizar tarefas como comprar pacotes na loja do jogo, usar consumíveis, participar de Desafios de Montagem de Elenco e resgatar suas recompensas. O app também permite acompanhar o Mercado de Transferência que agora é unificado entre todas as plataformas e usar a Recuperação de Venda Rápida, caso se arrependa de vender um atleta.