Quando Spider-Man: Miles Morales chega ao PC? Tudo o que se sabe até agora

Marvel’s Spider-Man chegou aos computadores em 12 de agosto, após ser exclusivo do PlayStation desde 2018. Sua sequência direta, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales , já está confirmada para a plataforma, mas não há uma data confirmada até agora. A Sony já informou, no PlayStation Blog, que vai lançar o segundo game no PC em algum momento, mas ainda não disse quando. Isso gerou algumas dúvidas entre os fãs, mas o lançamento está realmente garantido.

Vale lembrar que os dois games são considerados sucesso no PS4 e PS5, com mais de 33 milhões de cópias vendidas no mundo todo, até maio de 2022. Apesar disso, a preocupação continua, já que Sony e a produtora Insomniac seguem sem indicar uma data para o lançamento de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

1 de 2 Spider-Man: Miles Morales também está confirmado no PC, apesar de ainda não ter data — Foto: Divulgação/Insomniac Spider-Man: Miles Morales também está confirmado no PC, apesar de ainda não ter data — Foto: Divulgação/Insomniac

Miles Morales no PC é garantido

O Spider-Man original, em sua versão remasterizada, teve seu lançamento confirmado durante o State of Play de junho. Na mesma época, a empresa publicou o anúncio no blog do PlayStation para oficializar a novidade em letras garrafais, assim como confirmar que a chegada ao PC valeria para toda a série, incluindo Miles Morales, com suporte a teclado e mouse, controles e configurações extras de gráficos, permitindo o uso de placas de vídeo mais modernas para explorar todo o potencial de PCs.

Fãs especulam que a versão PC de Miles Morales seja lançada entre o final de 2022 e início de 2023. O site GameRant lembra que Spider-Man 2, o terceiro game da saga, chega apenas no próximo ano; portanto, o ideal seria disponibilizar o segundo game no PC antes do próximo lançamento. Apesar de fazer sentido, não há certeza quanto à chegada do título para computadores

O que é Spider-Man: Miles Morales?

2 de 2 Miles Morales continua a história de Spider-Man, mas com novo herói — Foto: Divulgação/Insomniac Miles Morales continua a história de Spider-Man, mas com novo herói — Foto: Divulgação/Insomniac

Apesar de ser o segundo game da saga Spider-Man no PlayStation, Miles Morales também é considerado uma “expansão”, mas que funciona independente do jogo original. É possível comprar os dois em separado e jogar apenas um, se assim desejar, por exemplo. Os dois, contudo, dividem a mesma cronologia e se passam um após o outro.

Spider-Man: Miles Morales mostra o que acontece com Miles após os eventos do Spider-Man original, quando Peter Parker derrota o Doutor Octopus e decide viajar para ficar um tempo fora da cidade. Agora mordido por uma aranha geneticamente modificada, Miles Morales também ganhou poderes aracnídeos e atua como o Homem-Aranha enquanto Peter está fora de sua casa. Com o tempo ele aprende a ser um herói e entende o que isso significa.

Em 2023, ainda sem uma data mais específica, os fãs poderão aproveitar ainda o lançamento de Spider-Man 2, que vai trazer Peter e Miles atuando juntos para derrotar inimigos clássicos e novos. Venom é um dos vilões já confirmados, como visto no primeiro trailer revelado pela Sony e Insomaniac.