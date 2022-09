Rainbow Six Mobile anuncia novidades de gameplay e beta fechado; veja teste

Rainbow Six: Mobile , novo jogo da consagrada franquia de FPS da Ubisoft , ganhou novidades a respeito de sua gameplay e mais informações sobre o beta fechado durante o evento Ubisoft Foward 2022 neste sábado (10). O game, que será gratuito, ainda não tem data de lançamento confirmada, porém, já é possível se inscrever na última fase de testes do jogo , disponível para celulares Android . Dessa forma, usuários de iPhone ( iOS ) terão que aguardar um pouco mais para poder experimentar o jogo.

O TechTudo foi convidado para testar a versão que estará disponível a partir do dia 12 de setembro para quem conseguir acesso ao closed beta. Confira a seguir todas as novidades anunciadas sobre Rainbow Six Mobile, as nossas impressões sobre o jogo e como se inscrever.

1 de 4 Rainbow Six: Mobile promete trazer partidas mais rápidas de Rainbow Six Siege com controles adaptados para Android e iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/Ubisoft Rainbow Six: Mobile promete trazer partidas mais rápidas de Rainbow Six Siege com controles adaptados para Android e iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/Ubisoft

👉 Seu PC é suficiente para jogar Rainbow Six Siege? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo.

Gameplay

Durante o evento da Ubisoft, o TechTudo teve a oportunidade de testar a versão beta do jogo na antecipadamente e avaliar como o game está se desenvolvendo. A gameplay do jogo de tiro tático que é muito parecida com o grande sucesso Rainbow Six Siege, lançado em 2015.

Dentro da partida, temos um confronto entre dez jogadores, divididos em dois times em que cada um tem objetivos diferentes, no ataque e na defesa. O jogo é dividido em rodadas repletas de estratégia, onde ao completar os objetivos ou eliminar todos os inimigos, a equipe pontua.

2 de 4 Operadores disponíveis em Rainbow Six Mobile — Foto: Reprodução/Ubisoft Operadores disponíveis em Rainbow Six Mobile — Foto: Reprodução/Ubisoft

Em meio a isso, cada jogador poderá escolher entre operadores, como são chamados os personagens dentro do jogo, cada um com gadgets únicos. A chave do sucesso é a cooperação entre os jogadores, combinando com os dispositivos de cada operador e aproveitando o mapa destrutivo para criar estratégias que surpreendam os inimigos.

Durante nosso teste, foi possível constatar que os comandos estão bastante sensíveis e responsivos em relação ao toque na tela do celular, o que gera uma experiência agradável ao jogar um FPS. Também foi possível notar que os gráficos melhoraram consideravelmente em relação às imagens divulgadas na versão alpha do game, com texturas mais detalhadas.

Um detalhe importante foi que o movimento de "lean", a famosa espiadinha no corredor, onde o personagem inclina ligeiramente a arma para o lado, se manteve no game. Basta apenas escorregar o dedo pela tela para dar o comando de inclinação.

Adaptações para o mobile

Em entrevista, Justin Swan, diretor criativo do game, revelou ao TechTudo que apesar do jogo ter muitas semelhanças com Rainbow Six Siege, que é um dos maiores games no cenário de esports, a princípio R6M não terá um modo competitivo. Segundo ele, é preciso analisar a resposta da comunidade por alguns meses para a partir daí poderem pensar em como introduzir o jogo no universo. No entanto, Justin afirma que a ideia está no planejamento da empresa para o futuro.

O diretor também confirmou que algumas características de Siege foram adaptadas para a versão mobile. Um dos principais pontos foi o coice da arma, um ponto marcante da franquia, que foi simplificado para encaixar melhor com a jogabilidade nos celulares.

3 de 4 Em Rainbow Six Mobile será possível personalizar os operadores com skins através do passe de batalha. — Foto: Reprodução/Ubisoft Em Rainbow Six Mobile será possível personalizar os operadores com skins através do passe de batalha. — Foto: Reprodução/Ubisoft

Outro ponto é o fato do controle da mira ter sido totalmente refeito para se adaptar ao mobile. Nessa versão, assim como em quase todos os FPS mobile, está presente a mira automática onde o jogador decide quando atirar. Além disso, também será possível jogar com o uso de joysticks.

Já o áudio, recurso vital dentro de qualquer jogo de tiro, também teve uma novidade para se adaptar ao mobile. Foi adicionada uma mecânica como uma espécie de bússola, indicando na tela de onde veio o som do inimigo. Essa opção será importante para usuários que pretendem jogar em ambientes abertos.

Como participar do beta fechado

O Closed Beta de R6 Mobile começa no dia 12 de setembro no Brasil. Para se inscrever é preciso acessar o link do jogo na Google Play Store (https://play.google.com/store/search?q=rainbow+six+mobile&c=apps) e fazer o pré-registro. Por ora, apenas dispositivos Android vão poder participar dessa fase.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre especificações técnicas dos celulares que rodarão R6 Mobile, mas segundo Justin Swan a ideia é que o jogo seja acessível pois haverá uma opção de reduzir a qualidade gráfica para dispositivos que não tenham hardware potente.

4 de 4 Desde o Alpha, o game apresentou melhoras significativas nos gráficos — Foto: Reprodução/Ubisoft Desde o Alpha, o game apresentou melhoras significativas nos gráficos — Foto: Reprodução/Ubisoft

Quem for contemplado com uma chave de acesso ao beta fechado terá acesso antecipado a versão completa do jogo. De acordo com a Ubisoft, o beta ainda apresentará:

O novo sistema de desbloqueio e progressão do Operador, com desafios diários e passe de batalha gratuito;

Um terceiro mapa icônico do Rainbow Six Siege, Clubhouse, também estará disponível junto com uma nova navegação de menu simplificada;

Melhorias gerais no visual e na jogabilidade, novos modos de jogo Área Segura e Bomba, mapas Banco e Fronteira;

16 operadores para desbloquear;

Tradução completa para português do Brasil.