Redmi Note 12 pode vir com câmera de 50 MP e recarga de 120W

O mesmo relato divulgado pelo Digital Chat Station indica que o Redmi Note 12 pode vir com um sensor de 8 MP para a lente grande angular e de 2 MP para a câmera macro. Apesar desses dados fazerem referência a um modelo chinês, não há nada que indique que a versão para o resto do mundo seja diferente.

Xiaomi Redmi Note 11 será substituído em breve por celular com câmera melhor e carregador mais rápido — Foto: Reprodução/Xiaomi

2 de 2 Xiaomi Redmi Note 11 será substituído em breve por celular com câmera melhor e carregador mais rápido — Foto: Reprodução/Xiaomi

Se a informação sobre o carregador de 120W for confirmada, os usuários poderão esperar uma recarga total em até 20 minutos. Vale a pena dizer que, apesar de inédito na linha, este acessório já pode ser encontrado no celular Xiaomi 11i HyperCharge 5G, disponível somente na Índia.

Segundo outros rumores levantados pelo site 91Mobiles, o Redmi Note 12 pode vir com o processador Dimensity 820 MT6875 da MediaTek , 6 GB de memória RAM e tela de 6,5 polegadas, embora ainda não haja informações suficientes para especular sobre a sua qualidade e resolução.

Para completar, este modelo pode trazer uma câmera selfie de 32 MP e bateria de 5.100 mAh, uma das maiores do mercado.

O Redmi Note 11 Pro 5G, o modelo mais recente e robusto da série, é vendido pela loja oficial da Xiaomi no Brasil pelo preço de R$ 3.679 na versão com 128 GB de armazenamento, nas cores azul, branco e cinza. Já o Redmi Note 11S, tido como um modelo mais intermediário, custa R$ 2.759, também com 128 GB.