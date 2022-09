Resident Evil 4 Remake será lançado para PS4; Xbox One fica de fora

👉 Resident Evil 4 Remake vai sair para PS4 ? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Lançado originalmente em 2005 para o GameCube da Nintendo e posteriormente PlayStation 2 , Resident Evil 4 foi o título que revolucionou a série ao trazer fortes elementos de ação para sua gameplay. No papel de Leon S. Kennedy, protagonista apresentado em Resident Evil 2, jogadores tiveram que viajar para uma vila na Espanha em busca de Ashley, filha do Presidente dos Estados Unidos que foi raptada. Neste local, no entanto, eles descobrem um novo tipo de ameaça, os perigosos "Ganados". Esses seres substituem os zumbis, são mais espertos e capazes de usar armas.

O remake promete, segundo a Capcom, manter a essência do jogo original enquanto moderniza sua jogabilidade e reimagina sua história. Os visuais do jogo também serão recriados com novos detalhes vívidos, de acordo com os desenvolvedores. A produção do game começou ainda em 2018 pelo estúdio M-Two em Osaka, no Japão, antes de ser transferido para o estúdio oficial de Resident Evil, a Capcom Division 1. Resident Evil 4 Remake terá também suporte à próxima geração de visores de realidade virtual da Sony, o PlayStation VR 2.