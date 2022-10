Resistente à água e com bateria de longa duração, Connect MAX chega para conquistar os brasileiros

Com a tradição de trazer produtos inovadores ao mercado, a Technos lançou o Connect MAX, um smartwatch que chega com novidades pioneiras e que promete ganhar o coração e não sair mais do pulso dos brasileiros. Desenvolvido para acompanhar o usuário em qualquer lugar, o novo relógio tem um design premium, com mais de 30 funcionalidades e a novidade de ter uma bateria de longa duração (até dez dias), além de cerca de 100 mostradores com um visor de alta resolução. Mas o grande diferencial do Connect Max é a resistência à água.