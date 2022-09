Robô autônomo é flagrado invadindo cena de crime nos Estados Unidos

O perímetro numa rua de Los Angeles foi isolado após um possível tiroteio em uma escola da região. No vídeo divulgado no Twitter , o robô entregador transita normalmente pela calçada até que se depara com a faixa amarela da polícia. Para continuar seu caminho, foi necessário que alguém levantasse a faixa que o impedia de continuar circulando. Como não houve alteração do trajeto programado pelo autônomo, o robô seguiu para sua entrega.

A Serve Robotics disse por meio de nota ao portal Gizmodo que o robô é programado para não cruzar barreiras de fitas, como as usadas pelos policiais de Los Angeles na cena do crime. Além disso, embora a operação do robô seja autônoma, há supervisão humana para garantir mais segurança no serviço de entregas. A empresa ainda acredita que a invasão do perímetro delimitado pela polícia tenha sido um erro humano na navegação da tecnologia.