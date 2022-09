Robô mascote expressa 700 emoções e reconhece sentimentos humanos

Quem não tem tempo de cuidar de um bichinho de estimação agora pode ter um amigo tech em casa. O Loona é um robô pet desenvolvido pela empresa chinesa Keyi Technology. Segundo a fabricante, ele é capaz de reconhecer os sentimentos humanos, além de demonstrar mais de 700 tipos de emoções. O gadget ainda pode seguir seu dono pela casa e pedir para brincar como um bicho de verdade. Por enquanto, o Loona não está à venda, mas a meta no projeto de financiamento coletivo no Kickstarter já foi batida, com valores a partir de US$ 299 (cerca de R$ 1.570).