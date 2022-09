Robô minúsculo se move sozinho e pode fazer cirurgias no futuro

Para um microrrobô desses se mover sozinho, os cientistas de Cornell construíram o que é conhecido na informática como CMOS, ou circuito complementar de óxido de metal semicondutor, do mesmo padrão que é utilizado em relógios, por exemplo.

Como explica o site Engadget, em matéria publicada na última quinta-feira (22), essa peça é capaz de emitir um tipo de sinal de onda quadrada, em uma frequência que é capaz de controlar, não apenas o próprio circuito, como também as pernas do robô — e sem a ajuda humana direta. Tudo isso alimentado por energia fotovoltaica. Antes, era preciso emitir um sinal externo para ativar os movimentos.

Esses “cérebros” eletrônicos, como estão sendo chamados pela própria equipe da universidade, são bem menores do que a cabeça de uma formiga. Eles poderiam, no futuro, até mesmo rastrear placas arteriais e eliminá-las de forma autônoma. Os pesquisadores também preveem o uso na detecção de produtos químicos.

Apesar do grande passo tecnológico, a construção desse “cérebro” é mais simples do que imaginamos. Além dos capacitores, diodos e resistores padrões, o circuito utiliza apenas mil transistores. Como lembra o Engadget, é um quantidade absurdamente menor do que os 76,3 bilhões da recém-lançada placa de vídeo GeForce RTX 4090 da Nvidia, por exemplo.