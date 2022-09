Rock in Rio: visitantes reclamam da internet móvel na Cidade do Rock

Visitantes do Rock in Rio criticaram o sinal de internet móvel na Cidade do Rock, onde o festival de música acontece, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a partir de amanhã (2). Em comum, os participantes do evento-teste realizado nesta quarta (31) se queixaram da lentidão ou até mesmo ausência de sinal nas redes das operadoras Claro e Vivo . Houve relatos de muita dificuldade para mandar fotos, falar com os amigos ou mesmo entrar na fila virtual das inúmeras atrações desta edição – que já é tida como a mais digital de todos os tempos.

Por outro lado, a TIM ganhou elogios. A operadora patrocina o megaevento, que retorna à capital fluminense com um ano de atraso. Em nota ao TechTudo, a TIM disse que reforçou a infraestrutura na região, com direito a 35 antenas adicionais, dentre as quais 25 operam na tecnologia 5G.

2 de 2 Usuário demonstra lentidão em rede da Vivo — Foto: Reprodução/@euduplay Usuário demonstra lentidão em rede da Vivo — Foto: Reprodução/@euduplay

Tanto no Twitter quanto no TikTok, algumas pessoas que estiveram no evento-teste recomendaram que os futuros visitantes do Rock in Rio adquiram o chip pré-pago da TIM para aproveitar as tardes e noites de muita música. Uma possibilidade seria escolher o eSIM, tipo de chip virtual com instalação mais fácil.

O TechTudo apurou que as opiniões desfavoráveis foram tratadas com naturalidade pelas concorrentes da operadora de origem italiana. Comenta-se nos bastidores que o evento-teste é realizado exatamente para detectar os eventuais problemas e atuar para corrigi-los.

Em nota ao TechTudo, a Claro declarou que a rede está funcionando “plenamente” na Cidade do Rock, inclusive com a cobertura do 5G parta clientes que tenham aparelho compatível. “Para atender o aumento do tráfego de voz e dados durante o festival, a operadora também mobilizou capacidade adicional por meio de expansões pontuais e implementação de antenas móveis em locais estratégicos“, informou a tele.

Por sua vez, a Vivo disse em resposta ao TechTudo que terá uma cobertura dedicada ao festival com o objetivo de “garantir ainda mais eficiência aos serviços prestados aos seus clientes”. Informou ainda que disponibilizou técnicos e equipamentos dedicados, além da gestão remota, que estarão monitorando a rede.

A organização do Rock in Rio foi perguntada sobre a infraestrutura de rede do evento e se as concorrentes da TIM poderiam entrar no recinto para instalar mais antenas. O texto será atualizado caso a empresa se manifeste.