RTX 3050 vs GTX 1070: compare as placas de vídeo da Nvidia

GTX 1070 e RTX 3050 são duas placas de vídeo da Nvidia que prometem oferecer bom desempenho para quem procura uma GPU para jogos em Full HD . Enquanto a GTX 1070 é uma placa intermediária lançada no meio de 2016, a RTX 3050 é uma das mais recentes GPUs da fabricante, sendo um dos modelos de entrada da linha RTX — que conta com tecnologias como Ray Tracing e DLSS . Encontradas no varejo online por valores a partir dos R$ 1.549, os dispositivos oferecem boas especificações e, apesar da diferença de gerações, é possível encontrar certo equilíbrio na performance prometida em alguns cenários.

A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo das placas da Nvidia para te ajudar a decidir se vale a pena investir em um modelo intermediário mais antigo ou em uma opção de entrada da nova geração.

1 de 4 GTX 1070 tem boas especificações mesmo depois de tanto tempo de seu lançamento — Foto: Foto: Divulgação/Nvidia GTX 1070 tem boas especificações mesmo depois de tanto tempo de seu lançamento — Foto: Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

A GTX 1070 é uma placa que, em seu lançamento, era um modelo de um segmento intermediário, o que resulta em especificações mais robustas. Entre elas, estão clock mais alto e largura de banda de memória com o dobro de tamanho da interface de VRAM da RTX 3050. Porém, a placa mais nova utiliza uma arquitetura mais moderna, o que tende a fazer com que a GPU de entrada seja mais eficiente.

O modelo mais novo também traz um número maior de núcleos de processamento, além de módulos de memória com uma tecnologia mais moderna. Isso pode acabar compensando a interface de memória menor que a da GTX 1070.

Performance

Segundo dados de sites especializados em benchmarks, a GTX 1070 pode oferecer até 10% mais desempenho que a RTX 3050 em alguns títulos. Isso pode fazer com que a placa mais antiga mantenha uma média de quadros por segundo mais adequada, o que é essencial para uma experiência melhor em jogos.

A maior parte dos testes foram realizados na resolução Full HD. Essa resolução é uma das mais recomendadas para ambas as placas e, com ela, os dois modelos foram capazes de entregar taxas de quadros muito elevadas. Assim, os dispositivos são indicados, inclusive para jogos competitivos CS:GO ou Fortnite.

2 de 4 RTX 3050 chegou em janeiro ao mercado — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 3050 chegou em janeiro ao mercado — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

As placas tendem a oferecer um consumo similar, com uma diferença de apenas 20 W a favor da RTX 3050. Isso pode ser justificado pela arquitetura mais moderna e, logo, mais eficiente. Enquanto a GTX 1070 tem um consumo na casa dos 150 W, a RTX 3050 performa com cerca de 130 W.

Outra característica comum entre as placas é o conector de energia complementar requerido, sendo de oito pinos para ambas. A fonte recomendada pela fabricante para a GTX 1070 é de 500 W, enquanto para a RTX 3050, a recomendação é de uma fonte de 550 W. A maior demanda de energia pode ser justificada pelas frequências mais altas que a placa mais nova pode oferecer.

Recursos

A GTX 1070 é uma placa com suporte a realidade virtual, o que é um dos poucos diferenciais em relação à RTX 3050. A placa oferece ainda suporte à API DirectX 12 e a recursos como Nvidia G-Sync, que realiza a sincronização dos quadros de uma forma mais eficiente.

Já a RTX 3050, que é uma das placas de nova geração da Nvidia, conta com diversas funcionalidades que podem mudar muito a experiência com a GPU. A placa oferece suporte a Ray Tracing e DLSS, que aprimoram a iluminação e desempenho por meio de aprendizado de máquina.

3 de 4 Entre as duas, a GTX 1070 é mais recomendada para realidade virtual — Foto: Foto: Divulgação/EVGA Entre as duas, a GTX 1070 é mais recomendada para realidade virtual — Foto: Foto: Divulgação/EVGA

Preço e disponibilidade

Até por ter um certo tempo de mercado e por ter sido lançada em um período no qual a mineração de criptomoedas ainda estava em alta, a GTX 1070 não conta com uma oferta tão grande. A placa aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 1.549, o que é um preço bem razoável considerando o desempenho que placa de vídeo pode entregar.

A RTX 3050 é um modelo lançado mais recentemente, o que faz com que seja mais fácil encontrar opções da nova placa da Nvidia no mercado. O modelo, que aparece por valores a partir dos R$ 2.079, deve ganhar mais versões de fabricantes parceiras com o tempo, mas atualmente já é uma placa encontrada com mais facilidade que a GTX 1070.

Custo-benefício

4 de 4 Novos modelos de RTX 3050 anunciados durante a CES 2022 — Foto: Reprodução/Nvidia Novos modelos de RTX 3050 anunciados durante a CES 2022 — Foto: Reprodução/Nvidia

Mesmo depois de tanto tempo de seu lançamento, a GTX 1070 ainda é uma placa que pode oferecer um ótimo desempenho. Infelizmente encontrá-la no mercado não é uma tarefa simples, e provavelmente o consumidor só vai encontrar modelos usados.

Para quem prefere um modelo mais moderno e eficiente, por outro lado, a RTX 3050 é uma placa que tende a ter uma vida útil maior. Afinal, ela conta com diversos recursos que só foram introduzidos na linha RTX. A placa tem suporte a Ray Tracing e DLSS, que são tecnologias que aprimoram a experiência com os jogos, principalmente em títulos mais modernos.

Ficha técnica de GTX 1070 e RTX 3050