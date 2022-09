RX 6400 vs GTX 1650: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX 6400 e GTX 1650 são placas de vídeo de AMD e Nvidia , respectivamente. Ambas prometem uma boa relação de custo-benefício para quem pretende economizar na aquisição de uma nova GPU . Disponíveis no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 999, as placas oferecem ao menos 4 GB de memória e prometem entregar boa performance para jogos em resolução Full HD.

Assim, os dois modelos que podem ser opções estratégicas para computadores gamer de entrada ou mesmo para quem não requer tanto desempenho. A seguir, o TechTudo detalha e compara as especificações das GPUs para te ajudar a decidir em qual das placas de AMD ou Nvidia vale a pena investir.

1 de 3 RX 6400 promete bom desempenho e suporte ao Ray Tracing — Foto: Divulgação/AMD RX 6400 promete bom desempenho e suporte ao Ray Tracing — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

A placa da AMD é um modelo mais moderno, lançado em 2022, o que faz com que ela ofereça algumas especificações que ficam bem à frente do modelo da Nvidia. A RX 6400 conta com boost clock de até 2.321 MHz, enquanto a GPU da Nvidia oferece até 1.590 MHz. Essa uma diferença que pode fazer bastante diferença quando as placas são muito exigidas, comprometendo assim a taxa de quadros das GPUs.

A GTX 1650 aparece em versões com 4 GB de VRAM nos padrões GDDR5 ou GDDR6, mas sempre com interface de 128 bits. Enquanto isso, a RX 6400 oferece os mesmos 4 GB em módulos com tecnologia GDDR6 e largura de banda de 128 bits. Sem dúvida, o melhor dos cenários está nos 4 GB GDDR6, afinal, é uma tecnologia que oferece mais desempenho que a GDDR5 presente em algumas versões da GTX 1650.

As duas placas contam com basicamente as mesmas opções de conectividade. No entanto, como a GTX 1650 foi lançada há mais tempo, a placa ainda conta com modelos que trazem a conexão DVI, que não é tão utilizada atualmente, mas tem grande presença em monitores um pouco mais antigos.

Performance

2 de 3 Gigabyte GTX 1650 pode ser ideal para jogos em Full HD — Foto: Divulgação/Gigabyte Gigabyte GTX 1650 pode ser ideal para jogos em Full HD — Foto: Divulgação/Gigabyte

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, mesmo sendo uma placa mais antiga, a GTX 1650 pode oferecer um desempenho que pode superar em até 12% a RX 6400 em alguns cenários. A performance pode ser justificada pela largura de banda maior, mesmo em versões que contam com módulos de memória GDDR5.

Apesar da diferença, ainda segundo os testes, na maioria das aplicações gráficas, o desempenho das placas fica bem equilibrado. Em geral, a GTX 1650 tem como diferencial apenas uma média de quadros mais estável.

Consumo

As GPUs de AMD e Nvidia não têm um consumo muito alto, o que pode ser interessante para quem pretende instalar a placa em sistemas mais simples. Porém, por ser um projeto mais moderno, a tendência é que a placa da AMD seja mais eficiente, fazendo com que os usuários que optarem pelo modelo tenham uma pequena economia de energia em relação a usuários da GTX 1650.

Segundo a AMD, a RX 6400 tem um consumo de cerca de 53 W, enquanto a fonte recomendada para utilizar a placa precisa de ao menos 350 W. Enquanto isso, a GTX 1650 é uma placa com consumo de 75 W, de modo que a Nvidia recomenda a utilização com uma fonte de ao menos 300 W. A GTX 1650 requer ainda um conector de energia complementar de seis pinos, o que pode fazer com que alguns usuários que utilizam fontes mais simples, tenham que investir em uma nova PSU.

Recursos

3 de 3 O modelo da AMD possui Ray Tracing, recurso muito procurado atualmente — Foto: Divulgação/Nvidia O modelo da AMD possui Ray Tracing, recurso muito procurado atualmente — Foto: Divulgação/Nvidia

Com uma arquitetura um tanto mais simples, a placa da Nvidia oferece basicamente suporte às APIs mais recentes e compatibilidade com Nvidia G-Sync. Este é um recurso que otimiza a reprodução dos quadros em monitores e displays compatíveis para inibir as quebras de imagem conhecidas como tearing.

Além de prometer um bom desempenho e trazer suporte a basicamente os mesmos recursos que a GTX 1650, a RX 6400 tem como diferencial o suporte a tecnologias como Ray Tracing e FSR, que aprimoram a iluminação em jogos e softwares compatíveis. Além disso, elas otimizam o desempenho de maneira automática realizando uma espécie de upscalling da imagem, em algo similar ao DLSS da Nvidia, que por sua vez, não está presente na GTX 1650.

Preço e disponibilidade

As duas placas podem ser encontradas com alguma facilidade no varejo online brasileiro. No quesito preço, a placa da AMD leva alguma vantagem. Algumas versões da RX 6400 aparecem no varejo online por valores a partir dos R$ 999, o que é um preço bem interessante considerando que se trata de uma placa lançada recentemente.

A placa da Nvidia, por sua vez, tem um grande apelo no mercado, o que faz com que tenha sempre uma procura bem alta, dada sua capacidade de entregar um bom desempenho mesmo depois de algum tempo de seu lançamento. Atualmente, a GTX 1650 aparece por valores a partir dos R$ 1.235 já para a versão com memórias GDDR6.

Custo-benefício

Considerando que a diferença de performance entre as placas não é tão grande, é possível afirmar que a experiência com ambas não deve ser tão diferente. Para quem pretende economizar e faz questão de ter uma placa mais moderna com suporte a Ray Tracing, a escolha certa é a RX 6400, que ainda promete ser uma placa energeticamente mais eficiente.

Já para quem prioriza a performance, vale ficar atento à GTX 1650, que, mesmo sendo uma placa mais antiga, ainda atende muito bem quem procura uma GPU de entrada para jogos.

Ficha técnica de AMD RX 6400 e Nvidia GTX 1650

Ficha técnica AMD RX 6400 e Nvidia GTX 1650 Especificações RX 6400 GTX 1650 Lançamento janeiro de 2022 abril de 2019 Preço atual a partir de R$ 999 a partir de R$ 1.235 Clock base / Boost 2.039 MHz / 2.321 MHz 1.410 MHz / 1.590 MHz Memória 4 GB GDDR6 4 GB GDDR5 ou GDDR6 Interface de memória 64 bits 128 bits Ray-Tracing sim não Conectividade DisplayPort / HDMI HDMI / DVI / DisplayPort Energia da placa 53 W 75 W Fonte recomendada 350 W 300 W

