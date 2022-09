RX 6500 XT vs GTX 1060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

As placas de vídeo intermediárias RX 6500 XT da AMD e GTX 1060 da Nvidia são boas opções para quem busca uma boa performance no PC por um preço mais em conta. Os modelos são muito interessantes para quem quer um bom desempenho em jogos, por exemplo, mas tem um orçamento mais limitado. Encontradas no varejo online por valores a partir dos R$ 1.199, as placas prometem ser capazes de rodar a maior parte dos jogos modernos em Full HD, segundo sites especializados em benchmark, com FPS razoáveis e níveis de detalhes gráficos entre intermediários e altos.