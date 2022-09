Ryzen 5 5600G vs Pro 4650G: compare os processadores AMD

Ryzen 5 Pro 4650G e Ryzen 5 5600G são dois processadores com gráficos Radeon integrados. Ambos são APUs , alternativas da AMD que juntam CPU e GPU em um único chip. Sendo hexa -core e apresentando velocidades parecidas, os dois dispositivos são soluções de baixo custo para quem deseja montar um PC gamer sem gastar tanto. Os modelos diferem, no entanto, na arquitetura interna da CPU e no preço, mas apresentam a mesma placa integrada para rodar games em Full HD — talvez com algum sacrifício no desempenho.

Na sequência, abordamos a ficha técnica dos dois processadores em maiores detalhes, as pequenas diferenças que existem entre eles, as margens de performance e os preços praticados hoje no mercado nacional.

Especificações

O perfil dos dois processadores é bem parecido: ambos apresentam 6 núcleos e 12 threads, além da GPU Radeon integrada. Nas velocidades, o 5600G tem clock base de 3,9 GHz e pode acelerar a até 4,4 GHz por meio de turbo, enquanto o 4650G trabalha em clock padrão de 3,7 GHz e tem a habilidade de atingir 4,2 GHz.

Uma diferença fundamental entre os dois modelos de processador está na arquitetura de cada um. O Ryzen 5 Pro 4650G usa a Zen 2, enquanto o Ryzen 5 5600G já é um fruto da mais recente Zen 3. Na prática, o processador mais atual deve se mostrar mais eficiente e rápido do que o modelo de geração mais antiga.

O que é basicamente idêntico entre as duas unidades é a Radeon integrada. Nos dois casos, a GPU vem com sete unidades computacionais para processamento de instruções gráficas e trabalha com velocidades de até 1.900 MHz. Isso significa que o computador não precisará de placa de vídeo dedicada para rodar jogos mais básicos.

Desempenho

Em linhas gerais, como vimos, as grandes diferenças entre os dois processadores ficam mesmo por conta das velocidades e do fato de que o Ryzen 5 5600G é um pouco mais recente. Na prática, resultados de benchmarks mostram que essas pequenas vantagens são suficientes para fazer o Zen 3 mais rápido.

O 5600G chega a 19.831 pontos nos resultados agregados do CPU Benchmark da PassMark, enquanto o 4650G vai a 16.355. A margem maior para o processador com núcleos Zen 3 se explica pela velocidade turbo mais alta, mas sobretudo pelos ganhos de eficiência da arquitetura em cima da geração anterior.

Na comparação entre gráficos, não há o que dizer, já que as duas GPUs usadas nos dois modelos são iguais e irão apresentar resultados similares. Com elas, é possível encarar games recentes em resolução Full HD — desde que com gráficos no low. Eventuais diferenças de performance entre um e outro modelo de APU são explicáveis pelo fato de o processador do chip de um modelo ser mais rápido do que o do outro.

Consumo

Bem parecidos, os dois processadores são listados como capazes de atingir uma TDP máxima de 65 W quando submetidos a 100% de suas capacidades. O valor indica a quantidade de energia que acaba liberada na forma de calor quando não aproveitada pelo processador, .

A AMD comercializa os dois processadores com um cooler Wraith Stealth da própria marca, suficiente para dissipar esses 65 W no ambiente.

Recursos e placa-mãe

Todo Ryzen oferece suporte a overclock — desde que instalado em uma placa-mãe que permita a realização da modificação. Com isso, o usuário pode alterar os regimes de funcionamento dos dois processadores para aumentar a performance dos núcleos Zen. Além de overclock, os dois chips são compatíveis com tecnologias da AMD, como o StoreMl ou o Ryzen Master.

Em termos de placas, as duas unidades encaixam no longevo soquete AM4 da AMD. Como essa plataforma está no mercado há alguns anos, há uma grande variedade de placas-mãe capazes de aceitar as APUs.

Preço

O Ryzen 5 Pro 4650G pode ser encontrado por R$ 1.699 na Amazon. Já o Ryzen 5 5600G pode ser adquirido por valores a partir de R$ 1.209. O perfil mais corporativo do produto Pro pode explicar a diferença de preço entre os dois modelos, que, no geral, são bem similares.

Ficha técnica de AMD Ryzen 5 5600G e AMD Ryzen 5 Pro 4650G

AMD Ryzen 5 5600G vs. AMD Ryzen 5 PRO 4650G Especificações Ryzen 5 5600G Ryzen 5 Pro 4650G Lançamento Abril de 2021 Julho de 2020 Preço a partir de R$ 1.209 a partir de R$ 1.699 Núcleos/Threads 6/12 6/12 Velocidade 3,9 GHz a 4,4 GHz 3,7 GHz a 4,2 GHz Overclock sim sim Memória DDR4 dual-channel de até 3.200 MHz DDR4 dual-channel de até 3.200 MHz Cache 16 MB em L3 16 MB em L3 Placa de vídeo Radeon Vega de 7 núcleos Radeon Vega de 7 núcleos Soquete AM4 AM4 TDP 65 W 65 W

