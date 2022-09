Ryzen 7 5700G vale a pena? Saiba todos os detalhes da CPU da AMD

No que diz respeito aos gráficos, o 5700G vem com uma Radeon de oito unidades computacionais, capaz de chegar a velocidades expressivas de até 2.000 MHz. A GPU não tem o mesmo desempenho de uma placa dedicada, mas pode atender usuários com perfil menos exigentes.

Em alguns casos extremos, no entanto, a Radeon pode ter mais dificuldades. Em Ghost Recon: Wildlands, a GPU integrada entregou média de apenas 14 FPS com o game em 1080p no Ultra. Já em Rise of The Tomb Raider, as coisas foram um pouco melhores, com média oscilando pouco abaixo dos 30 FPS.