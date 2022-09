Ryzen 7 5700G vs 5 5600X: compare os processadores AMD

Os processadores Ryzen 7 5700G e Ryzen 5 5600X são duas opções da AMD para quem procura uma CPU mais avançada para jogos ou produtividade avançada. Os chips aparecem no varejo online por valores a partir dos R$ 1.515 e prometem desempenho avançado em comparação à média do mercado. A grande diferença entre os dois processadores é que o Ryzen 7 5700G conta com GPU integrada , o que dispensa a necessidade de uma placa de vídeo dedicada. A solução gráfica, por outro lado, não está presente no Ryzen 5 5600X.

Assim como a grande maioria dos processadores da AMD, os dispositivos utilizam o socket AM4, o que faz com que exista uma grande oferta de placas-mãe que ofereçam suporte aos chips. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo dos dois processadores para te ajudar a decidir em qual investir.

Especificações

Ryzen 5 5600X e Ryzen 7 5700G são processadores voltados para o segmento avançado. O segundo ainda é uma APU, ou seja, ele oferece uma solução gráfica integrada ao chip. Apesar das propostas distintas, ambos os processadores contam com clocks de até 4,6 GHz, tendo o Ryzen 5 5600X um total de 6 núcleos e 12 threads, enquanto o Ryzen 7 5700G é um processador de 8 núcleos e 16 threads.

Os dois processadores tendem a oferecer uma boa experiência em multitarefa. Além disso, ambos contam com os multiplicadores desbloqueados — ou seja, permitem overclock de frequências. O TDP também é similar, e o socket, como era de se esperar para processadores da AMD, também é o mesmo. Isso faz com que as placas-mãe com suporte aos chips sejam basicamente as mesmas.

Desempenho

As semelhanças entre os processadores também se mantêm quando consideramos o desempenho que os chips da AMD podem entregar. Assim, segundo dados de sites especializados em benchmarks, os dois modelos oferecem performance bastante similar.

Ambos tendem a ser opções interessantes para quem busca uma CPU para jogos ou produtividade avançada. A grande diferença, no entanto, é que o Ryzen 7 5700G também oferece um bom desempenho gráfico com sua GPU integrada, fazendo do processador uma solução interessante para sistemas ultracompactos — e que não precisam necessariamente de uma placa de vídeo dedicada.

Consumo

Segundo dados da fabricante, o Ryzen 7 5700G opera com um TDP entre 45 W e 65 W. Isso faz com que o processador seja uma solução mais eficiente que o Ryzen 5 5600X, que é um chip de 65 W.

Uma vez que os dois modelos oferecem suporte a overclock, é preciso considerar que, quando os processadores têm seus clocks alterados para valores mais altos, o consumo pode aumentar bastante. Dessa forma, eles vão exigir mais da fonte e da solução térmica utilizada no sistema.

Placa-mãe

Por utilizarem o mesmo socket, os processadores oferecem suporte a basicamente as mesmas placas. Esse é um diferencial da AMD em comparação à concorrência que, em muitos casos, muda completamente o socket de um modelo de CPU para outro.

Para o Ryzen 7 5700G, é interessante considerar uma placa-mãe que ofereça saídas de vídeo integradas. Isso vai explorar a capacidade do processador com gráficos, que pode ser superior à de soluções de concorrentes — e até mesmo se equiparar a GPUs dedicadas mais antigas.

Recursos

O Ryzen 7 5700G leva alguma vantagem quando consideramos que o processador pode lidar com gráficos sem a necessidade de uma placa de vídeo dedicada. O modelo ainda conta com dois núcleos e quatro threads a mais que o Ryzen 5 5600X, o que pode render um pouco mais de desempenho em softwares que exploram um número maior de núcleos.

Quanto aos outros recursos, ambos contam com suporte ao SMT. Além disso, os dois processadores conseguem fazer overclock, o que é um diferencial que tende a chamar a atenção de usuários avançados, além de explorar o máximo que o chip pode oferecer.

Preço e concorrentes

Mesmo sendo um processador mais recente, o Ryzen 7 5700G aparece por um valor levemente inferior, sendo oferecido no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 2.045. Já o Ryzen 5 5600X, que é um processador muito procurado por usuários avançados, aparece no varejo brasileiro por valores a partir dos R$ 1.515. Assim, a escolha entre um e outro se dá pela necessidade ou não de uma GPU integrada.

Uma solução concorrente com proposta similar é o Intel Core i5 12400F. Assim como o Ryzen 5 5600X, ele conta com 6 núcleos e 12 threads e não possui uma solução de vídeo integrada. O processador de 12ª geração da Intel suporta o socket LGA1700 e aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.159.

Ficha técnica de Ryzen 7 5700G e Ryzen 5 5600X

Ficha técnica Ryzen 7 5700G e Ryzen 5 5600X Especificações Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5700G Lançamento novembro de 2020 abril de 2021 Preço a partir de R$ 2.045 a partir de R$ 1.515 Clock base / Boost 3.7 GHz / 4.6 GHz 3.8 GHz / 4.6 GHz Núcleos / Threads 6/12 8/16 Desbloqueado sim sim Vídeo integrado não Radeon Graphics 8 – 2.000 MHz TDP 65 W 45-65 W Socket AM4 AM4

