Samsung anuncia novas soundbars premium para o mercado brasileiro

A Samsung anunciou o lançamento de quatro novas soundbars da Série Q no Brasil. A novidade é formada pelos modelos HW-Q600B, HW-Q800B, HW-Q990B e HW-Q930B, com preços que variam entre R$ 2.089 e R$ 6.649 no site da marca. De acordo com a divulgação feita nesta segunda-feira (19), os dispositivos são próprios para criar um ambiente de som imersivo na sala do usuário, tanto para assistir filmes quanto para jogar games. No entanto, cada um dos produtos possui características próprias e número diferente de alto-falantes.

O HW-Q600B é o aparelho mais barato da linha, com preço sugerido de R$ 2.089 à vista no site oficial. A soundbar tem conexão via Bluetooth, sistema de áudio de 3.1.2 canais com subwoofer sem fio e dois alto-falantes localizados na parte superior da barra. Segundo a Samsung, o produto é compatível com smart TVs e celulares de todas as marcas.

2 de 5 Soundbar HW-Q600B é a mais simples da série — Foto: Divulgação/Samsung Soundbar HW-Q600B é a mais simples da série — Foto: Divulgação/Samsung

A barra de som Samsung HW-Q800B tem o preço sugerido de R$ 3.229 na loja online e é formada por 5.1.2 canais, sendo cinco frontais, dois na parte superior e um subwoofer. O dispositivo vem com Alexa integrada e responde por comando de voz, o que permite alterar o volume, acessar uma playlist ou mudar de faixa, por exemplo. Ele tem recurso antirruído e sistema Dolby Atmos, que tende a proporcionar maior imersão em filmes.

3 de 5 HW-Q800B tem 5.1.2 canais de áudio — Foto: Divulgação/Samsung HW-Q800B tem 5.1.2 canais de áudio — Foto: Divulgação/Samsung

A caixa de som também traz o recurso patenteado “SpaceFit Sound”, que promete calibrar o som de forma automática por meio do uso de sensores. Basicamente, os sensores rastreiam o ambiente para ajustar o campo sonoro ao espaço disponível.

A Samsung HW-Q990B custa R$ 5.984 em caráter promocional no site da Samsung e, de acordo com a própria fabricante, é a primeira do mundo com 11.1.4 canais, sendo assim a mais avançada da linha. O dispositivo também traz os outros recursos sonoros já relatados como Dolby Atmos, sistema antirruído automatizado, integração com Alexa e sincronia sonora.

4 de 5 A HW-Q990B, lançamento da marca, é a mais avançada do grupo — Foto: Divulgação/Samsung A HW-Q990B, lançamento da marca, é a mais avançada do grupo — Foto: Divulgação/Samsung

Por fim, a barra de som Samsung HW-Q930B tem o preço de R$ 6.649 na loja virtual da Samsung e é formada por um conjunto de 9.1.4 canais, ou seja, nove canais na parte frontal, quatro na caixa traseira sem fio e um subwoofer. Ela possui as mesmas tecnologias extras do modelo anterior, bem como o mesmo design.

5 de 5 HW-Q930B possui caixas extras como a Q990B, porém, traz menos alto-falantes frontais — Foto: Divulgação/Samsung HW-Q930B possui caixas extras como a Q990B, porém, traz menos alto-falantes frontais — Foto: Divulgação/Samsung

Todas as quatro caixas têm em comum função de equalização automática, Dolby Atmos com sincronia sonora, além da ferramenta chamada “TapSound”, que pode reproduzir na barra a música que está tocando no celular ou tablet. De acordo com a divulgação oficial, os dispositivos da Série Q possuem o "Modo Game Pro", que é capaz de ativar automaticamente quando o usuário ligar um videogame conectado à TV.

