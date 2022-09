Samsung Brasil volta a vender celular premium com carregador na caixa

Com a decisão de agora, válida para o mercado brasileiro, a empresa se afasta por completo da polêmica sobre incluir ou não o carregador na caixa dos smartphones. A Apple iniciou a tendência com o iPhone 12 , ainda em 2020 . Desde então vem sendo criticada pela medida, que foi anunciada tendo em vista os esforços em prol do meio ambiente.

A Samsung seguiu os passos da empresa da maçã por um tempo. Celulares como o Galaxy S21 não contavam com carregador na caixa. Especificamente no Brasil, no entanto, é importante frisar que a companhia passou a oferecer o envio gratuito do componente – desde que os consumidores seguissem alguns requisitos.