Shadow of the Tomb Raider está grátis para PC na Epic Games Store

Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition e Submerged : Hidden Depths são os jogos gratuitos da Epic Games Store (PC) nesta semana. Os títulos ficam disponíveis entre os dias 1º e 8 de setembro, quando serão substituídos por Hundred Days - Winemaking Simulator. Além deles, os usuários poderão resgatar também o pacote de DLC Armazillo para o jogo grátis Knockout City .

Shadow of the Tomb Raider é o terceiro game da mais recente saga da saqueadora de tumbas Lara Croft. O título traz a conclusão de sua batalha contra a organização paramilitar Trinity em meio a um apocalipse Maia causado pelas próprias ações da heroína. Durante o game, usuários poderão explorar grandes áreas abertas e conversar com personagens que farão missões secundárias para ela.

Ao avançar no jogo, é possível desbloquear mais habilidades e usar recursos coletados para melhorar suas armas nos tiroteios, porém boa parte do combate é focado em furtividade. A versão Definitive Edition traz armas, habilidades e roupas extras, além de tumbas de desafio com quebra-cabeças.

Já Submerged: Hidden Depths é a sequência do aclamado jogo indie Submerged com mecânicas semelhantes de exploração e escalada. A história conta sobre dois irmãos em um mundo pós-apocalíptico quase todo coberto por água, onde é possível ver prédios e outras construções da antiga civilização humana. Jogadores poderão escalar vários desses prédios em busca de colecionáveis e itens importantes para a história, que é independente do primeiro game e não exige que o usuário tenha jogado o original.

O pacote de DLC Armazillo para Knockout City, game que se tornou gratuito para jogar desde junho, traz uma nova roupa de monstro "Kaiju Terror", com máscara de Armazillo e luvas Kaiju Claws, além de uma pose de derrota, ícone e logo personalizados. O usuário pode resgatar o DLC pela loja da Epic Games no navegador ou ao usar o launcher da Epic Games Store para entrar em Knockout City.