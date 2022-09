Smart TV Dual Play: conheça essa tecnologia e saiba como funciona

A tecnologia utiliza dois óculos de reprodução de conteúdo 3D, cada um visualiza uma imagem diferente do que a do adversário, que está jogando o mesmo jogo, ao mesmo tempo, na mesma tela. É impressionante. Mas afinal, como isso é feito? De forma bem semelhante ao funcionamento de uma televisão tridimensional simples.

O usuário coloca os óculos polarizadores, que interpretam duas imagens semelhantes, porém gravadas em ângulos diferentes, e as une, reproduzindo um conteúdo em três dimensões. A base desta nova tecnologia é a mesma. Mas com uma modificação fundamental: a inversão das lentes dos óculos. Cada óculos da televisão com Dual Play tem duas lentes iguais. Ou seja, um com duas “direitas” e outro com duas “esquerdas”.