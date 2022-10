Smart TVs lançadas pela Samsung em 2022 se destacam pelas inovações

Visando a uma maior conscientização com a sustentabilidade, outra inovação desenvolvida pela Samsung é o controle Solar Cell. O aparelho, fabricado a partir de resíduos plásticos, pode ser carregado por meio de energia solar, luz ambiente ou radiofrequência. O TechTudo esteve presente no evento "A Magia Está On", realizado em São Paulo, para conhecer melhor os diferentes modelos de TVs e as suas novidades.

Neo QLED 8K

A linha Neo QLED 8K é formada por três modelos de televisores. O principal é a QN900B, versão disponível em 75 e 85 polegadas. Com uma estrutura de 1,5 cm de espessura e bordas finas, ela se destaca pela qualidade da sua imagem que, por meio do upscaling com inteligência artificial (IA) presente no processador e no painel mini LED, promete adicionar mais brilho e nitidez às transmissões.

Uma das novidades da linha está na possibilidade de integração com NFTs (tokens-não-fungíveis). Para isso, a Samsung firmou uma parceria com a Nifty Gateway, plataforma online de leilões de ativos digitais, tornando possível acessar um catálogo digital e comprar tokens desenvolvidos por mais de 400 artistas globais.

De acordo com o Compare TechTudo, os valores mais em conta das televisões de 75 e 85 polegadas são, respectivamente, R$ 44.999 e R$ 86.399.

Outras televisões da linha são a QN800B — em 65, 75 e 85 polegadas — e a QN700B — disponível em 55 e em 65 polegadas. Todos os modelos da linha contam com o sistema Dolby Atmos, que, junto com a tecnologia batizada de "Som e Movimento", promete uma experiência sonora mais imersiva ao público.

Neo QLED 4K

O maior diferencial da linha Neo QLED 4K está na Gaming TV QN90B. Além de quatro portas HDMI 2.1, ela tem um painel de 120 Hz nas versões 55 e 65 polegadas, e de 144 Hz nos modelos menores, de 43 a 50 polegadas. As telas também são formadas por um design superfino e as bordas apresentam uma aparência discreta.

O televisor — que estabelece concorrência com a QNED90 da LG — conta com recursos ideais para quem gosta de jogar, como tecnologia FreeSync Premium Pro, tela Super Ultra Wide e um menu de jogos. A experiência do usuário é ainda mais potencializada pela presença dos mini LEDs, do processador Neural Quantum 4K e das tecnologias Dolby Atmos e Som em Movimento. Atualmente, o consumidor encontra a smart TV custando R$ 4.999 na Amazon.

Outros modelos da linha são a QN85B, smart TV mais básica da linha 2022 da Samsung a contar com tecnologia mini LED, e a QN83B, um novo modelo desenvolvido com foco em eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2022.

Lifestyle

Pensando em diferentes tipos de uso, a linha Lifestyle se apresenta como uma inovação no mercado por permitir que as smart TVs sejam utilizadas para além de assistir aos conteúdos. Isso porque ela oferece a possibilidade de exibir artes presentes em diversos museus — disponíveis nos apps Coleção Samsung e Art Store — ou imagens próprias do usuário.

Uma das maiores mudanças da linha é a presença do acabamento matte em suas telas, evitando que a luz do ambiente reflita na tela do televisor e influencie negativamente na experiência de quem está assistindo.

O top de linha é a The Frame 2022, disponibilizada em 86, 75, 65, 55, 50, 43 e 32 polegadas. Seu visual se assemelha a um quadro exposto na parede, tanto por conta dos seus 3 cm de espessura quanto pelos suportes, que mantêm a TV bem próxima do plano e sem fios expostos. Esse modelo oferece características semelhantes ao televisor G2 Gallery Edition da LG, lançado em julho de 2022, e é ofertado por valores próximos a R$ 3.455.

A The Serif 2022 é uma TV com design 360°, com bordas que permitem adicionar decorações ao dispositivo. Ela também conta com um suporte de chão que pode ser removido caso o dono queira posicioná-lo em cima de um móvel. A única versão da televisão é de 55 polegadas, na cor branca, e oferece recursos tecnológicos como NFC.

Para quem deseja consumir outros tipos de conteúdos digitais em sua TV, a The Sero 2022 é a opção ideal. Considerada a única do Brasil que também pode ser usada na vertical, a TV também permite espelhamento do conteúdo do celular de forma simples. Outra característica do modelo é a tecnologia 4K.

QLED

Composta pelos modelos Q80B, Q65B e Q60B, essa linha oferece garantia de dez anos contra o efeito burn- in. O destaque do segmento é a televisão Q80B, que tem tecnologia Direct Full Array — responsável por transmitir tons escuros mais profundos e criar um maior contraste —, um modo especial para jogos e a presença das tecnologias Dolby Atmos e Som em Movimento.

Além disso, o processador Quantum 4K também tem inteligência artificial que permite realizar upscaling para aumentar a resolução da imagem. A sucessora da QLED Q80A pode ser adquirida nas versões de 50, 55 e 65 polegadas. Atualmente, o seu menor modelo custa cerca de R$ 5.245.

Vale ressaltar que o modelo Q65B tem versões 50, 55, 60, 65 e 70 polegadas e o Q60B conta com tamanhos de 50, 55 e 65 polegadas.

Crystal UHD

A principal novidade, que está presente em todas as linhas do portfólio, inclusive no principal televisor Crystal UHD 4K BU8000, é a integração com o Samsung Game Hub. O streaming de jogos all-in-one disponibiliza mais de 300 games de plataformas como Xbox e Nvidia GeForce Now. Sendo assim, os títulos podem ser acessados de forma rápida e simples diretamente pela TV.

O painel Dynamic Crystal Color presente no televisor promete realces mais vivos na tela da televisão. Por sua vez, a composição de 2,5 cm de espessura e o design Air Slim caracterizam um modelo bem discreto. É possível encontrar a versão de 43 polegadas pelo preço de R$ 2.499 no site da Amazon.

Sustentabilidade

No que diz respeito ao consumo sustentável, o controle remoto Solar Cell está acompanhando os dispositivos lançados a partir da Crystal UHD 4K. A novidade está no carregamento por meio de energia solar, luz ambiente ou radiofrequência. O principal objetivo é fazer com que o uso de pilhas diminua cada vez mais.

