Som de cinema: JBL anuncia quatro soundbars na IFA 2022

A JBL dominou a feira de tecnologia IFA 2022, em Berlim, como nada menos que quatro novas soundbars. Com hardware potente e Dolby Atmos , os alto-falantes domésticos funcionam sem fios e prometem experiência de cinema aos seus usuários. A JBL Bar 1000, principal modelo do lançamento, traz quatro drivers de som e formato imersivo de áudio em 3D. As quatro barras de som — JBL Bar 1000, JBL Bar 800, JBL Bar 500, JBL Bar 300 — são integradas com o aplicativo JBL One, que permite personalizar a equalização de som para adicionar mais naturalidade na ambientação do audio.

Além disso, a fabricante também anunciou os novos modelos de fones de ouvido sem fio Tour Pro 2, que contêm cancelamento de ruído adaptável. No entanto, o protagonismo está mesmo no seu estojo — caixinha de transporte e carregamento dos fones —, que recebe o título de primeira case inteligente do mundo. A IFA começou na última sexta-feira (2) e acontece até terça-feira (6), em Berlim, na Alemanha.

Soundbars

A JBL Bar 1000 chega como sucessora da soundbar JBL Bar 9.1. O modelo é integrado com dois alto-falantes sem fios que funcionam com bateria e podem ser conectados em TVs ou equipamentos de audio. O seu design compacto — na cor preta e sem cabos — promete não interferir no layout do ambiente. A barra de som também conta com subwoofer — saídas de graves — de 10 polegadas, 880W de potência e tecnologia multibeam da JBL.

O recurso ajuda na imersão de som, deixando o áudio mais amplo ao reverberar nas paredes do ambiente. A ferramenta PureVoice, por sua vez, tem como função otimizar a clareza da voz — interessante principalmente na hora de assistir esportes e filmes ou participar de chamadas áudio. O JBL Bar 1000 estará à venda em outubro com preço de 1.149 euros, o que dá R$ 5.925 em conversão direta.

O modelo JBL Bar 800 também é integrado com alto-falantes traseiros, design sem fios e assistente de voz. Ele oferece uma configuração mais compacta do que a JBL Bar 1000. A caixa de som tem saída reduzida de 720W e não conta com a tecnologia MultiBeam da JBL. No entanto, ela integra o áudio imersivo em 3D. A JBL Bar 800 estará a venda em outubro com valor de 899 euros (R$ 4.640).

Seguindo a ordem hierárquica, o modelo seguinte é a JBL Bar 500. Ela funciona com um sistema 5.1 mais convencional e oferece potência de 590 W — um terço a menos que o principal aparelho do anúncio. Por ser uma versão mais simples, a Bar 500 não vem com alto-falantes traseiros removíveis, mas é possível estabelecer integração com um subwoofer sem fio — para ambientar o som — e tecnologia MultiBeam. A soundbar chega ao mercado internacional custando 649 euros (R$ 3.350).

Por último, a fabricante apresenta o modelo mais básico, a JBL Bar 300. A barra de som é composta por um sistema 5.0 e garante uma potência bem menor, de 260W. Embora inclua o recurso MultiBeam, ela não é integrada com subwoofer sem fios. Ou seja, o recurso é embutido na barra e todos os sons saem do mesmo local, com menos ambientação. A JBL Bar 300 custará 399 euros (R$ 2.060).

Tour Pro 2 e case inteligente

O fone Tour Pro 2 e sua caixinha inteligente também foram anunciados nesta semana. O case oferece um display LED de 1,45 polegadas para gerenciar as músicas, com tecnologia sensível ao toque. O display do estojo conta com a funcionalidade multi-telas, que permite gerenciar as trilhas sonoras, receber chamadas, visualizar mensagens e notificações de redes sociais. A funcionalidade é interessante principalmente para quem não tem o smartwatch e deseja mais produtividade no dia a dia.

Segundo a fabricante, o fone deve durar até 40 horas de bateria (em conjunto com o estojo de carregamento). A venda estará disponível a partir de 2023 apenas nos Estados Unidos e o valor será de 299 euros (R$ 1.540) para o case inteligente Tour One M2. O fone de ouvido Tour Pro será vendido por 249 euros (R$ 1.285).

Com informações de TechRadar e The Verge

