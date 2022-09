Soulstice e Slime Rancher 2 são destaques nos lançamentos da semana

Soulstice e Slime Rancher 2 são os destaques dessa semana de lançamentos. O agitado game de ação com toques sombrios e as coloridas criaturinhas Slime da nova Ilha Arco-Íris no Xbox Series X / S não chegam sozinhos. Os jogos ainda são acompanhados por várias experiências de games simuladores, entre elas as construções realistas de Construction Simulator, o resgate de peças de naves em Hardspace: Shipbreaker e os skatistas de Session: Skate Sim. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas onde estão disponíveis, a seguir.

Soulstice é um game de ação frenético no qual duas irmãs lutam como uma única guerreira Quimera

Soulstice - 20 de setembro - PS5, XBSX/S e PC

Quando o Reino Sagrado de Keidas é ameaçado por criaturas sobrenaturais chamadas Wraith, jogadores deverão enfrentá-las enquanto assumem o controle de duas irmãs que lutam como uma única guerreira, uma Quimera. Apesar do nome e da atmosfera sombria, Soulstice não é um game com jogabilidade estilo "Souls", inspirado pela franquia Dark Souls, mas um jogo de ação frenética mais próximo dos moldes de Devil May Cry 5 e Bayonetta. Usuários poderão controlar Briar, a personagem focada em combate direto com força sobre-humana, ou usar os poderes sobrenaturais de Lute, que se sacrificou para se tornar um espírito interligado a sua irmã.

Soulstice lembra o estilo hack 'n slash de jogos como Devil May Cry e Bayonetta

Slime Rancher 2 - 22 de setembro - XBSX/S e PC

As aventuras da protagonista Beatrix LeBeau continuarão em Slime Rancher 2, quando ela encontra um novo local para explorar: a Ilha Arco-Íris. Nesta nova terra repleta de mistérios, a personagem poderá encontrar novos slimes, como o algodão e o pescador, cuidar deles em seu rancho e misturar as diferentes espécies para obter novas combinações.

Assim como o Slime Rancher original, o game será lançado em acesso antecipado. Isso significa que o game já está jogável, mas ainda em fase de testes, e permanecerá nesse estado por mais algum tempo. Slime Rancher 2 será lançado em acesso antecipado para Xbox Series X/S e PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store.

Slime Rancher 2 chega aos consoles Xbox em acesso antecipado com novas criaturinhas gelatinosas para capturar e cuidar

Construction Simulator - 20 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

O complexo game simulador de construção chega aos consoles com visuais melhorados e trazendo a possibilidade dos usuários construírem em dois grandes cenários abertos, localizados nos Estados Unidos e Europa. No game, os jogadores são donos de sua própria empresa de construção e podem utilizar mais de 70 máquinas diferentes para realizar seus trabalhos. Elas são baseadas em veículos reais de 25 marcas licenciadas, como Liebherr, Kenworth, Case Construction, Cifa, Scania e mais opções inéditas. Há também multiplayer para até quatro pessoas construírem juntas.

Construction Simulator está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 249,50, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 204,95 e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 139,99.

Em Construction Simulator usuários podem erguer diversas construções com a ajuda de máquinas reais licenciadas, sozinhos ou com amigos em multiplayer

Hardspace: Shipbreaker - 20 de setembro - PS5 e XBSX/S

Neste jogo de simulação, os personagens são lançados ao espaço por uma empresa chamada Lynx Corp para resgatar componentes valiosos em naves espaciais sucateadas e, assim, pagar uma dívida. Cada nave oferece grandes recompensas financeiras, mas possui também riscos ocultos como linhas de combustível que podem ser cortadas por acidente ou mesmo câmaras que correm o risco de ser despressurizadas. É possível jogar o game tanto no modo história, onde o personagem questionará seu papel na empresa, ou no modo Free Play, para desmontar naves sem compromisso.

Hardspace: Shipbreaker está disponível para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S por R$ 214,95. O game também está incluso no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Em Hardspace: Shipbreaker jogadores precisam desmontar componentes de naves sucateadas para pagar uma grande dívida

Gundam Evolution - 21 de setembro - PC

Baseado na clássica série de animação japonesa, em Gundam Evolution, os jogadores podem pilotar uma grande variedade dos Mobile Suit da série, com diferentes visuais e habilidades, em um jogo competitivo de tiro em primeira pessoa. As disputas se desenrolam em combates entre times de seis integrantes, através de modos que envolvem desde confronto direto até conquista de pontos de interesse no mapa.

Gundam Evolution será um jogo gratuito para PC, mas por enquanto está confirmado apenas para os Estados Unido e Canadá, seguido por alguns países da Europa e Ásia em 22 de setembro. No momento, não há informações sobre um possível lançamento no Brasil.

Gundam Evolution é um game de tiro gratuito baseado na famosa animação japonesa, mas que por enquanto não tem planos de lançamento no Brasil

Session: Skate Sim - 22 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

Conhecido por seu realismo, Session: Skate Sim traz um simulador com mecânicas, física e controles que tentam reproduzir a experiência real de andar de skate. No game, os analógicos são utilizados para representar os pés no board e o jogador precisará aprender a transferir o peso deles e movimentá-los corretamente para andar e realizar manobras. Usuários vão poder explorar locais icônicos da cultura de skate, como Black Hubbas (Nova York), Brooklyn Banks (Nova York), FDR Park (Filadélfia), entre outros. Além disso, os jogadores vão ter a possibilidade de adicionar objetos para realizar manobras como rampas e cercas nestes locais.

Session: Skate Sim está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 249,50, para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 92,45 e para PC pela loja digital Steam por R$ 49,99.

Session: Skate Sim é um simulador de skate que preza pelo realismo com um sistema de controle difícil de dominar

The Diofield Chronicle - 22 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

O mais novo game de estratégia da Square Enix traz um estilo de combate em tempo real que permite que usuários deem ordens para seus exércitos, mas que mantenham o controle para realizar outros comandos durante as ações das unidades. O mundo do jogo segue um tema de fantasia medieval com toques modernos. A história acompanha o reino de Alletain, na ilha de Diofield, que precisa se defender do Império e da Aliança, duas grandes potências em guerra que estão interessadas na reserva natural de Jade do reino. No universo do jogo, o material é usado para gerar magia e tecnologias avançadas.

The Diofield Chronicle está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One por R$ 299,90 e para PC, pela loja digital Steam, por R$ 249,90.

Em The Diofield Chronicles, jogadores encontrarão um novo estilo de jogabilidade estratégica em tempo real

Serial Cleaners - 22 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

A sequência de Serial Cleaner traz as histórias de quatro especialistas em limpar cenas de crimes para a máfia nos anos 1990. Porém, quando eles se reúnem para relembrar os velhos tempos, um segredo parece se esconder em meio aos relatos conflitantes. No game, o objetivo é esconder corpos e apagar os rastros de crimes sem ser pego pela polícia, o que pode ser feito de maneira meticulosa ou de forma improvisada. Cada um dos especialistas conta com habilidades próprias, que garantem mais eficiência ou facilidade para escapar de situações difíceis.

Serial Cleaners está disponível para PC nas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG.

Na sequência Serial Cleaners, jogadores controlarão quatro especialistas em limpar cenas de crime com habilidades diferentes

No Place for Bravey - 22 de setembro - SW e PC

Um jogo de ação e RPG 2D clássico, No Place for Bravery conta a história de Thorn, um guerreiro aposentado que busca por redenção após o desaparecimento de sua filha. Acompanhado de seu filho adotivo, Phid, ele terá que atravessar uma terra devastada pela guerra e enfrentar inimigos através de um sistema de combate brutal e punitivo. Segundo os desenvolvedores, a história contada abordará o papel das figuras parentais e é baseada em experiências da vida pessoal da equipe.

No Place for Bravey está disponível para Nintendo Switch por R$ 49,90 e para PC nas lojas digitais Steam e GOG.