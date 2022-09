Spotify '502 Bad Gateway': web player apresenta erro e está fora do ar

O web player do Spotify está fora do ar e apresenta a mensagem de erro "502 bad gateway" para usuários que tentam acessar o site na tarde desta quarta-feira (14). Segundo relatos publicados nas redes sociais, a instabilidade afeta usuários do Brasil e de outros países. Dados do Downdetector, plataforma que monitora serviços online, indicam que o streaming começou a apresentar problemas por volta de 12h30 (horário de Brasília). O TechTudo entrou em contato com o Spotify para saber se há previsão para normalização do serviço, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.