Spotify fora do ar? App apresenta problemas nas versões web e desktop

O Google Trends, plataforma do Google que acompanha buscas em tempo real, mostra que houve aumento repentino para as consultas "Spotify fora do ar" e "DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN", o que indica que os usuários estão pesquisando pela origem do erro. O TechTudo entrou em contato com o Spotify para obter um posicionamento e saber se há previsão para normalização do aplicativo, mas ainda não recebeu resposta. O texto será atualizado assim que tivermos um retorno.