Steelrising: veja história, gameplay e requisitos do game estilo Dark Souls

O grande foco do game está em sua jogabilidade inspirada por Dark Souls. Usuários podem esperar por combates desafiadores repletos de ataques violentos, esquivas, aparadas e mais com inimigos que podem eliminá-los rapidamente se não ficarem atentos. Aegis poderá ser configurada em diferentes classes que oferecem gameplays diferentes, como dançarina, guarda-costas, alquimista para atacar à distância, entre outras. Ao derrotar inimigos é possível obter Anima Essence, equivalente às almas em Dark Souls, para aumentar seus atributos.

O game possui um sistema semelhante ao de estamina, porém no formato de superaquecimento. Quanto mais agressiva Aegis for, mais ela irá esquentar e se atingir seu limite poderá ficar incapacitada por alguns instantes. O jogador pode contrabalancear isso com uma opção de resfriamento instantâneo para desferir mais alguns golpes ou realizar uma fuga. No entanto, isso também pode incapacitar Aegis no extremo oposto ao congelá-la em combate.