Street Fighter 6: novo trailer de gameplay revela Ken e mais personagens

Street Fighter 6 foi destaque na Tokyo Game Show 2022, nesta quinta-feira (15), com um novo trailer de gameplay. Entre as novidades anunciadas está a confirmação de Ken, Blanka, Dhalsim e E. Honda como lutadores selecionáveis. O evento também serviu de palco para apresentar mais detalhes dos modos World Tour e Battle Hub, que são considerados dois dos pilares principais da experiência do jogo. Por fim, um Beta fechado acontece de 7 a 10 de outubro no PC, PlayStation 5 ( PS5 ) e Xbox Series X / S , com inscrições já abertas para todos os interessados.

Até o momento, o jogo segue sem uma data de lançamento anunciada, com janela prevista apenas para 2023. Já se sabe, também, que SF 6 está em produção para PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S com suporte a cross-play e netcode de rollback para partidas online de maior qualidade. Veja, a seguir, as principais novidades de Street Fighter 6 na TGS 2022.

Confirmando vazamentos, quatro lutadores clássicos da franquia se juntam ao elenco de Street Fighter 6: Ken Masters, Blanka, Dhalsim e E. Honda. O vídeo de gameplay mostra que seus arsenais de golpes mesclam habilidades de todas as suas últimas aparições, além de algumas técnicas inéditas para combos. Ken, por exemplo, resgata seu super especial icônico de Street Fighter 3rd Strike, enquanto Blanka incorpora os bonecos de pelúcia Blanka-Chan durante os combates, que podem ser usados como projéteis.

A apresentação também trouxe novas informações sobre os modos World Tour e Battle Hub. O primeiro é descrito como um modo de história imersivo em que é possível criar o próprio avatar e desafiar outros NPCs espalhados pelo mundo do jogo, com transição instantânea. O sistema de customização reúne toda a experiência da Capcom em jogos como Monster Hunter e vai além para que seja possível refletir gostos, estilos e talentos pessoais. Durante a jornada, é possível deixar o personagem mais forte ao treinar diretamente com mestres como Chun-Li e Ryu, incorporando suas técnicas ao próprio repertório.

Por sua vez, o Battle Hub compila as funcionalidades online de Street Fighter 6 e leva todos os avatares customizados para uma espécie de lobby repleto de fliperamas. Neste espaço será possível encontrar partidas contra outros jogadores ao redor do mundo, incluindo torneios online. A ideia é simular a experiência de casas de arcade, iniciando uma luta quando dois oponentes se sentam em uma mesma máquina. Haverá, ainda, um centro de jogos clássicos onde será possível se divertir em Street Fighter 2, Final Fight, entre outros jogos ainda não revelados.

No Fighting Ground, que traz os modos versus tradicionais, haverá ainda uma opção chamada Batalha Extrema que permite criar condições de batalha e de vitória mais específicas. No vídeo, é possível conferir ameaças surgindo no meio da luta para causar dano e atrapalhar os jogadores, oferecendo uma experiência mais casual e divertida para todos os tipos de jogadores.

Por fim, a Capcom confirmou que um Beta fechado de Street Fighter 6 acontece de 7 a 10 de outubro no PC, PS5 e Xbox Series, com suporte a cross-play e sala de treinamento. Oito personagens estarão disponíveis para teste: Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri e Ken. As inscrições já estão abertas no site oficial, em https://www.streetfighter.com/6/cbt/pt-br/, e é preciso criar uma ID da Capcom para se inscrever e garantir uma vaga.