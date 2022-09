Suposto hacker de GTA 6 é preso no Reino Unido

O suposto hacker de GTA 6 foi preso no Reino Unido, nesta quarta-feira (22). Segundo a polícia da cidade de Londres, um adolescente de 17 anos foi preso em Oxfordshire, Londres, acusado de hacking. De acordo com o jornalista Matthew Keys, que já trabalhou na prestigiada agência Reuters, o preso seria o responsável pelos vazamentos de GTA 6, da desenvolvedora Rockstar Games, e da Uber na semana passada. A ação faz parte de uma investigação da National Crime Agency do Reino Unido e o garoto continua sob custódia, de acordo com a BBC.